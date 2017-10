Time Die schlimmen US-Amokläufe und ihre Reaktionen in der Presse haben fast schon etwas Ritualisiertes. Immer wieder gelingen den US-Magazinen dazu eindringliche Cover. An der Waffengesetzgebung hat es jedoch nie etwas verändert. Auch in dieser Tradition steht die Titelseite von Time.

The New Yorker Was für Time gilt, gilt auch für den New Yorker. Noch eindrucksvoller macht das Magazin mit einfachen visuellen Mitteln klar, wie viele Menschen in Las Vegas erschossen wurden. Die Opfer sind nicht zu sehen, trotzdem gelingt es den Blattmachern, eine Verbindung zwischen ihnen und den Lesern herzustellen. Mit nur einem Bild.