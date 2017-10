trending: Island, Alexander Jorde, „Star Wars“ und die Porgs, die Wahl in Niedersachsen und Harvey Weinstein

#trending // Wahljahr 2017

In Niedersachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, der Wahlkampf befindet sich also in der heißen Phase. Am Abend gab es das Duell der Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) im NDR Fernsehen, viele Hunderttausende Niedersachsen werden zugeschaut haben. In den sozialen Netzwerken sehen die Zahlen der Protagonisten hingegen recht überschaubar aus. So verfügt Weil über 15.500 Pagelikes, Herausforderer Althusmann über gerade mal 6.100. Am stärksten ist in Niedersachsen die Facebook-Seite der CDU – mit 27.900 Pagelikes.

Schaut man auf die Interaktionen, also Likes, Reactions, Shares und Kommentare der einzelnen Posts, so lag in den jüngsten 30 Tagen ebenfalls die CDU-Seite vorn – mit 50.600 Interaktionen. Dahinter folgt die Facebook-Page der AfD Niedersachsen mit 46.700, sowie die der SPD mit 19.800. Bei den Spitzenkandidaten führt Stephan Weil deutlich mit 19.000 Likes & Co., Bernd Althusmann liegt mit 5.500 nur auf Rang 3 – noch hinter Stefan Birknervon der FDP mit 5.600.

Der stärkste Einzelpost in diesem 30-Tage-Zeitraum war aber ausgerechnet einer, der nichts mit der Landtagswahl zu tun hatte: ein CDU-Wahlaufruf zur Bundestagswahl erreichte fast 7.000 Interaktionen. Dahinter folgt der Livestream einer AfD-Wahlveranstaltung. Bei den Posts mit konkreten Wahlkampf-Inhalten für Niedersachsen liegt ebenfalls die CDU vorn, die den Wolf in Niedersachsen jagen möchte: „Andere schützen den Wolf. Wir auch Menschen und Nutztiere.“