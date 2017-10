Warum die empfindliche Reaktion der ARD auf die Spiegel-Titelstory ein gutes Zeichen ist

Von

Wer sich für Medienpolitik nicht so sehr interessiert, könnte sich vielleicht fragen, warum in jüngerer Zeit so viel über ARD und ZDF und den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks berichtet und debattiert wird. Hintergrund ist, dass die für den Rundfunk zuständigen Ministerpräsidenten der Bundesländer in Kürze einen neuen, bzw. überarbeiteten Rundfunkstaatsvertrag beschließen sollen. Dieser Vertrag regelt, grob gesagt, was öffentlich-rechtliche Medien tun und lassen sollen und dürfen. ARD, ZDF und Deutschlandfunk wünschen sich vor allem mehr Freiraum im Digitalen. Die Öffentlich-Rechtlichen (ÖRs) möchten beispielsweise Inhalte länger in Mediatheken zur Verfügung stellen, als dies bisher erlaubt ist. Und sie hätten auch gerne, dass die Vorgabe der Sendungs-Bezogenheit für digital veröffentlichte Texte gelockert wird. Bislang dürfen die Sender längere Texte online nur dann veröffentlichen, wenn diese einen direkten Bezug zu einer Sendung haben. Und – last not least – wünschen sich die ÖRs auch eine gesicherte Finanzierung, um ihrem Auftrag der Grundversorgung nachzukommen. Konkret bedeutet dies nach ihrer Lesart wohl eine Beitragserhöhung.

Stellschrauben statt Eingemachtes

ARD, ZDF und DLF haben ihre Vorstellungen, wie sie sich fit machen wollen für die neue Zeit, in einem umfangreichen und umständlich formulierten Schriftwerk vergangene Woche veröffentlicht, bzw. an die Bundesländer gereicht. In diesen Vorschlägen zur Strukturreform ist etwa die Rede davon, dass bei der Altersversorgung gespart werden soll, dass die IT vereinheitlicht wird, dass mehr kooperiert wird. Das ist aller Ehren wert, läuft aber letztlich auf einen Erhalt des üppigen Status quo beim ÖR hinaus. Es ist das Drehen an den berühmten Stellschrauben, ans Eingemachte geht der ÖR nicht, warum sollten das von sich aus auch tun?

Die privaten Medien in Deutschland, sowohl TV-Sender als auch vor allem Verlage, sehen die Bestrebungen des ÖR mit Skepsis, um das Mindeste zu sagen. Die Zeitungsverleger wünschen sich, dass dem Expansionsdrang von ARD und ZDF im Digitalen enge gesetzliche Grenzen gesetzt werden. Sie sehen ansonsten Geschäftsmodelle wie Paid Content, ohnehin noch eher zarte Pflänzchen, in Gefahr. Diesen Hintergrund muss man kennen, wenn der Vorstandschef von Axel Springer, Mathias Döpfner, der gleichzeitig als Chef des Bundes Deutscher Zeitungsverleger der oberste Zeitungs-Lobbyist des Landes ist, alarmistisch vor einer Staatspresse im Nordkorea-Stil warnt, sollten die Öffis hier nicht gebremst werden.

Das böse Wort vom „Staatsfunk“

Nun reihte sich auch der Spiegel in den Chor derjenigen, die sich kritisch mit ARD und ZDF auseinandersetzen. Die aktuelle Titelstory rührt viel sattsam Bekanntes zusammen, garniert mit reichlich Meinung. In einem Kommentar von Spiegel-Kolumnist Jan Fleischhauer fällt dann auch das böse Wort vom „Staatsfunk“. Der Großteil der Kritik richtet sich stets gegen die ARD. Zum einen, weil der Senderverbund den Löwenanteil der Beitragsgelder bei sich verbucht, zum anderen weil die ARD noch stärker als das ZDF auf eine Lockerung der Regularien im Digitalen hinarbeitet.

So verwundert es auch nicht, dass es die ARD ist, die ungewohnt ausführlich in einer Stellungnahme durch den „ARD Vorsitz“ hochoffiziell die Spiegel-Anwürfe zurückweist. Zunächst einmal ist man bei der ARD sauer, dass der Spiegel die Debatte nach ihrer Lesart auf das vermaledeite Sparen reduziert. Das stimmt nicht so ganz: Im Spiegel Text werden auch strukturelle Vorschläge für eine grundsätzliche Neuordnung des öffentlich-Rechtlichen Rundfunks gemacht. ARD und ZDF sollten sich auf ihren Informationsauftrag besinnen, Text-Journalismus weitgehend den Verlagen überlassen und für besondere Angebot, etwa Sport, Oper oder Krimis, kostenpflichtige Zusatzangebote schaffen. Der Spiegel skizziert hier also die Möglichkeit einer Aufspaltung des ÖR in ein Basis-Angebot und zusätzliche Pay-Angebote.

Ob das so sinnvoll, sei dahingestellt. Im Kern hat der Spiegel aber durchaus recht: Es geht um ein „Weniger“ und damit vor allem eben doch ums Sparen. ARD und ZDF hören das nur eben nicht so gerne. Dem ÖR geht es in erster Linie um Bestandsschutz und in zweiter Linie um eine Ausweitung seines Auftrags, was dann naturgemäß auch wieder neue finanzielle Mittel erfordert. Also quasi das Gegenteil von Sparen.

„Es ist nicht das erste Mal, dass Printjournalisten der Ansicht sind, ihnen gehöre publizistisch das Internet“, schreibt der „ARD Vorsitz“ in seiner Spiegel-Kritik. Das ist unsachlich. Niemand denkt, ihm gehöre das Internet. Es geht vielmehr darum, dass ein gewaltiger, Medienapparat mitten im digitalen Wandel öffentlich finanziert und damit praktisch vom Wettbewerb entkoppelt ist. Dass hier Regeln notwendig sind, die bestimmen, was dieser Apparat darf und was nicht, damit der privat finanzierten Konkurrenz nicht die Luft zum Atmen genommen wird, ist Kern der Debatte.

Ungeschickter ARD-Konter

In dieser Debatte kann und soll die ARD selbstverständlich auch ihre Standpunkt darlegen. Freilich stellt sie sich aktuell dabei nicht sonderlich geschickt an. So mosert die ARD beispielsweise an der pauschalen Spiegel-Aussage, dass sich vor allem das jüngere Publikum vom öffentlichen Rundfunk abwende. Diese lapidar hingeworfene Aussage der Spiegel-Autoren ist tatsächlich zumindest fragwürdig, denn die Marktanteile von ARD und ZDF bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern, und jene versteht man gemeinhin als das junge Publikum, liegen seit ungefähr zehn Jahren konstant zwischen 23% und 25%. Mal ein bisschen mehr, mal weniger, je nachdem ob gerade eine Fußball-WM oder -EM stattfindet.

Was der Spiegel möglicherweise meint (aber eben nicht sagt) ist, dass ARD und ZDF mit einem Durchschnitt von knapp 60 Jahren ein eher altes Gesamtpublikum haben. Statt auf die Zuschauer-Marktanteile einzugehen, kontert die ARD die Spiegel-Kritik mit einem Verweis auf das jungen Digital-Angebot Funk, das nach einem Jahr vier Mio. Abos bei YouTube gesammelt hat. Aber ist Funk wirklich so erfolgreich? Funk ist ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Angeboten auf die sich die vier Mio. YouTube-Abos verteilen. Und wie die Welt vorrechnete erreichte ein immerhin auch von der „Tagesschau“ veröffentlichtes Facebook-Video über eine Turn-Oma im Juli mit 144 Mio. Abrufen bei Facebook mehr Reichweite als alle Funk-Videos bei Facebook im selben Zeitraum zusammen. Funk aktuell als Erfolgsstory zu verkaufen, dazu gehört angesichts der Reichweitenzahlen schon Chuzpe.

Ein weiterer Punkt der ARD ist, dass der Spiegel die Radio-Angebote außer Acht lässt. Das stimmt, aber Radio ist nun wirklich kein strittiger Punkt in der Debatte. Von den 17,50 Euro Rundfunkbeitrag erhält die ARD mit 12,37 Euro den Löwenanteil. Hiervon werden nur 2,16 für den Hörfunk verwendet. Dass dieses Geld gut angelegt ist, bestreiten grundsätzlich nicht einmal die Kritiker aus den Reihen des Privatfunks und der Verlage.

Ein bisschen zickig wird die ARD, wenn sie dem Spiegel dann vorhält, dass er „verschweigt“, dass der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vom ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo geleitet wird. Jener Verbund ist zwar einigen Zeitungen (und wohl auch dem Spiegel) aus mehreren Gründen ein Dorn im Auge, für die aktuelle Debatte um die Zukunft von ARD und ZDF ist diese Baustelle aber irrelevant.

Und dass die ARD sich einer „Schmähkritik“ ausgesetzt sieht, wenn der Spiegel mit Blick auf seichte Unterhaltungsshows und -Serien von „Trallala“ schreibt – da sollte man doch ein bisschen ein dickeres Fell haben.

Die Replik der ARD macht deutlich, wie empfindlich der ÖR in der aktuellen Debatte ist. Der öffentliche Rundfunk sieht sich aktuell einem bis dato nicht gekannten Druck zur Rechtfertigung und zur Transparenz ausgesetzt. Das mag unangenehm sein, prinzipiell ist das aber zu begrüßen. Dass sich der öffentlich-rechtliche Apparat ganz ohne Druck aus reiner Selbsterkenntnis signifikant bewegen würde, davon ist aller Erfahrung nach nicht auszugehen.