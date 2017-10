„Ich habe Gänsehaut“: Fans feiern neuen „Star Wars“-Trailer zu „Die letzten Jedi“

Im Dezember dieses Jahres läuft in den Kinos der neueste "Star Wars"-Streifen an: In "Die letzten Jedi" wird Rey (Daisy Ridley) von dem gealterten Luke Skywalker (Mark Hamill) zum Jedi ausgebildet. Pünktlich zum Start des Ticket-Vorverkaufs veröffentlicht Disney den zweiten, diesmal sehr spektakulären Trailer zu Episode 8 – und die Fans sind begeistert.

Der knapp 2:30 Minuten lange Clip zeigt vor allem, wie stark die Macht in Rey zu sein scheint. So sagt Luke Hamilton über die junge Frau: „Ich habe diese ungezähmt Macht nur einmal zuvor gesehen… Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon.“ Und tatsächlich wird offensichtlich auch die Dunkle Seite in Gestalt von Kylo Ren (Adam Driver) auf Reys Fähigkeiten aufmerksam…

Die Vorfreude auf den achten Teil der Saga könnte im Netz kaum größer sein. Bei YouTube wurde der Trailer bereits über 5 Mio. mal abgerufen, bei Facebook sogar satt 10 Mio. mal. Dort wurde der Clip innerhalb von gerade einmal sieben Stunden bereits knapp 140.000 mal geteilt und über 30.000 mal kommentiert. „If you’re not excited for this, prepare to never be excited for anything, ever“, freuen sich die Fans und schreiben unter anderem: „Mir sind die Tränen in die Augen gestiegen“ und „Ich habe Gänsehaut“.

Auch bei Twitter ist die Euphorie groß:

Gerade den neuen Trailer zu Star Wars #TheLastJedi gesehen … I’m hyped AF!!!!! Hypetrain ChooChoo!!!! pic.twitter.com/kS9V2FIbVq — Goku (@DerGoku17) 10. Oktober 2017

Du meine Güte ist der neue Star Wars Trailer geil 😍😍😍

Ich werd heut Nacht nicht schlafen können 😵#StarWars8 — Pachuco McPower (@PachucoVlog) 10. Oktober 2017 Anzeige

Trailer nun bestimmt 50 mal angesehen @starwars — DannyGreen84 (@DanGreen1909) 10. Oktober 2017

Absolut hyped auf Star Wars The Last Jedi 😍 — Lebende Legende (@yung_ufl) 10. Oktober 2017

„Star Wars: Die letzten Jedi“ kommt am 14. Dezember 2017 in die Kinos. Von den Stars der ersten „Star Wars“-Streifen wird neben Mark Hamill als Luke Skywalker auch die Ende 2016 verstorbene Carrie Fisher noch einmal in ihrer Paraderolle Prinzessin Leia zu sehen sein.