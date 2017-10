Google kauft Apple für 9 Milliarden Dollar! Rupert Murdochs Medium Dow Jones blamiert sich mit Fake News

Von

Um vier Minuten nach Handelseröffnung an der Wall Street – 15:34 Uhr deutscher Zeit – flatterte eine Meldung über die Ticker, die buchstäblich jedem Anleger die Sprache verschlagen musste: Google, der zweitwertvollste Konzern der Welt, würde Apple übernehmen – die Nummer eins der Börsenwelt. „Google und Apple schließen sich zusammen, um einen Tech-Giganten entstehen zu lassen“, lautete die vermeintlich historische Schlagzeile.

Es wäre ohne jede Frage die so oft bei Übernahmen bemühte „Hochzeit im Himmel“, die aus dem Stand ein fusioniertes Unternehmen mit 1,5 Billionen Dollar Börsenwert kreieren würde. Absender der Meldung: Der renommierte Verlag Dow Jones & Co, der seit dem späten 19. Jahrhundert das Wall Street Journal vertreibt und deswegen 2007 von Rupert Murdoch übernommen wurde.

Reflexartig begannen Aktien von Apple durch automatisierte Käufe nach oben zu schießen – wenige Sekunden nach der Meldung hatte der iKonzern schnell zwei Dollar an Wert gewonnen und notierte bei 158 Dollar. Dann dämmerte Anlegern: etwas kann mit dieser Meldung nicht stimmen.

Dow Jones published a fake story claiming Google was buying Apple for $9B. Says it was a „technical error.“

The last line is the best part. pic.twitter.com/FsXY3yXEjI

— Neil Cybart (@neilcybart) October 10, 2017