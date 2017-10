Die September-Zahlen der Online-IVW in der großen MEEDIA-Analyse mit den wichtigsten Rankings

Gewinner und Verlierer hielten sich im IVW-Monat September an der Spitze des Angebots-Rankings in etwa die Waage. Während es für die größten Nachrichten-Websites und -Apps nach oben ging, verloren vor allem die Wetterberichte massiv. Überraschend ist das nicht: Im Herbst büßen sie in jedem Jahr viele der Sommer-Visits ein. Schlechtes Wetter interessiert eben nicht so sehr.