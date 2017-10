Viral-Hit: Eine Kanadierin lässt ihr iPhone auf den Balkon der Nachbarn fallen – und Twitter hält die Luft bei der Rettungsaktion an

Von

Wer kennt das nicht: Plötzlich flutscht das iPhone aus der Hand und befindet sich im freien Fall, der meist nach ein, zwei Metern endet. Nicht so bei der Kanadierin Liz Bertorelli, der am vergangenen Mittwoch das Kunststück gelungen ist, ihr iPhone auf dem Balkon ihres Torontoner Apartments beim Aufräumen ein Stockwert tiefer zu befördern.

Der Aufprall war hart, doch das iPhone noch funktionsfähig, wie Bertorelli anhand der blinkenden Benachrichtigungen auf dem Bildschirm von oben festgestellt hat. Die Social Media-affine Markenstrategin bei Shopify dokumentierte den Faux Pas umgehend auf Twitter.

What did I do tonight? Oh ya know, dropped my phone off balcony to the unit below. Watchin‘ notifications roll in from afar is devastating. pic.twitter.com/o9lR3iqehc — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Buchstäblich an Fallhöhe gewann die Saga vom abgestürzten iPhone durch den Umstand, dass die Nachbarn leider offenkundig nicht zu Hause anzutreffen waren. Wie intensiv die Beziehung von Millennials zu ihrem Smartphone ist (Auflösung: wie die von Romeo und Julia), dokumentierte Bertorelli dann eindringlich in den nächsten Tweets.

Thought: Is this how Romeo and Juliette felt? 💔📱 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Update: At work without my iPhone, seeing everyone else with their iPhones. Feeling lost and alone 💔📱 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Update: I have officially gone 16 hrs without my iPhone and I’m still alive and well just really miss signing into @instagram. — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

HOW AM I SUPPOSE TO PREOCCUPY MYSELF ON TOILET WITHOUT AN IPHONE?? 🚨 ASKING FOR A FRIEND 🚨 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Dann wird die Lage dramatischer: Es beginnt zu regnen – und von den Nachbarn gibt es immer noch keine Spur…

Update: Went to knock on neighbours door for the 3rd time, no luck. They’re either on vacation, always working or always sleeping 💁 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Update: Neighbours still aren’t home. IT IS POURING. Deploying bag on string to shield from water damage 💦 pic.twitter.com/PL86kzNjwu — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

I hope my neighbours don’t have twitter. Anyone else in Toronto enjoy the rain? My phone isn’t. — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Eine Rettung ist nach den 24 Stunden immer noch nicht in Sicht, dafür ist Bertorelli dank ihrer ausgiebig dokumentierten iPhone-Saga längst ein Social Media-Hit – selbst Schauspieler Stephen Fry will wissen, wie der Cliffhanger ausgeht.

The tension is almost unbearable. We need to know how this turns out … https://t.co/A4E3m73bBc — Stephen Fry (@stephenfry) October 5, 2017

Nach weiteren 24 Stunden ist die Lage weitgehend unverändert – nur das Wetter hat sich gebessert.

Update: Right where I left it. NOTHING HAS CHANGED but at least it’s sunny out. pic.twitter.com/OsYG3Mfq7u — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Die Nachbarn sind jedoch weiter verschollen, da helfen auch keine kleinen gut gemeinten Zettelchen an der Haustür.

Update: Notes on neighbours doors are still there. The fuck do these people go all day and night? pic.twitter.com/pGeVtZIdhD — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Die Versuche werden verzweifelter: Ein verlängerter Wischmopp ist leider auch keine Hilfe.

Anzeige

Dafür avcanicert Bertorelli immer mehr zum Medienstar: Die Reporter des Toronto Star warten bereits:

Update: We’re blinding my non-existent neighbours. I HOPE THEY SEE THE LIGHT AND ANSWER THEIR DOOR. pic.twitter.com/09UbUDbfuL — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Update: Haven’t heard from neighbours, contraptions failed. Currently doing a video interview about my phone 😂 pic.twitter.com/KLZ1Ptdw70 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Unterdessen hat die Kanadierin eine neue Idee, für die eine Drohne zerstückelt und dann umgebaut wird.

Update: Drone is now broken but I’m creating a new contraption with her parts because she was an Organ donor. Bless her soul 😇😇😇 pic.twitter.com/fhhXqvDmoT — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Die Drone wird mit Verpackungsband versehen und dann altmodisch über eine Schnur herabgelassen:

Update: We have moved the iPhone to a better spot!!! PROGRESS PEOPLE!! pic.twitter.com/klPzZTTuhW — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017

Update: New position of the phone 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/LWKC0GsKvl — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017

Und siehe da: Der Rettungsversuch klappt!

UPDATE: OMFG WE GOT IT!!!!!!! WE GOT IT!!! 😍😍😍📱📱📱😍😍😍😍 pic.twitter.com/5nc7R27Wh2 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017

Nach 48 Stunden langen Stunden hat Liz Bertorelli ihr geliebtes iPhone wieder – wenn auch mit Verlusten. Das Display ist wenig überraschend gesplittert, und einen Wasserschaden hat es offenbar auch.

Update: You may be water damaged and cracked but we are reunited and it feels so good 😇📱 pic.twitter.com/YvtpC5qgvz — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017

My QR code for the event I went to wouldn’t scan because my iPhone screen was too dim and water damaged 📱💦 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 8, 2017

Das Wichtigste aber: Das iPhone funktioniert noch.

Und mehr noch: Als Bonus ist Bertorelli für ein paar Tage zum Social Media-Star avanciert und hat die Anzahl ihrer Follower auf Twitter vervielfacht.

Update: Here’s the print article 😂Should change my twitter handle to lizbeebutterfingers? @TorontoStar pic.twitter.com/WGU1VOJefR — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 7, 2017

Fest steht am Ende des Tages: iPhone gut, alles gut.