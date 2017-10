Tennis-Legende in Geldnot: Schlägt Boris Becker demnächst im britischen „Dschungelcamp“ auf?

"Ich habe ein Angebot vom Dschungelcamp", bestätigte Boris Becker gegenüber der Bild. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die RTL-Version des Reality-Formats, sondern um die britische Variante "I'm a Celebrity, Get Me Out of Here." Pikant: Wie britische Medien berichten, wurde nicht Becker von den Produzenten gefragt. Vielmehr soll er sich selbst beim Sender ITV ins Rennen gebracht haben.

Für Boris Becker tut sich offenbar eine neue Einnahmequelle auf: die Teilnahme am britischen Dschungelcamp – „I’m a Celebrity, Get Me Out of Here – im November dieses Jahres. Angenommen habe er das Angebot aber noch nicht, sagte der Wimbledon-Gewinner im Gespräch mit der Bild.

Das britische Boulevardblatt The Sun hingegen will seine Teilnahme bereits als beschlossene Sache wissen. Es ginge nur noch um den konkreten Preis, heißt es in einem Bericht. Mindestens 500.000 Pfund (umgerechnet knapp 600.000 Euro) könnten für den Tennis-Star herausspringen: „Er muss schnell viel Geld machen und hat sich dazu an ‚I’m A Celebrity‘ gewandt“, zitiert die Sun einen Insider. Der zuständige Sender ITV hat sich bislang noch nicht geäußert.

Im Juni dieses Jahres gab ein Gericht in London dem Insolvenzantrag der Privatbank Arbuthnot Latham gegen Boris Becker statt. Becker konnte einen Kredit über drei Millionen Euro nicht zurückzahlen. Angeblich droht ihm sogar eine Zwangsversteigerung. Via „presserechtlicher Stellungnahme“ stellte Beckers Anwalt klar, dass der Tennis-Star nicht „pleite“ sei und er gegen entsprechende Berichterstattung vorgehen werde. Die tatsächliche Summe sei niedriger, hieß es. Nach stern-Informationen belaufen sich die Forderungen der Gläubiger jedoch inzwischen auf über 60 Millionen Euro.