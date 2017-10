Invasion! Plage! Bissig! Die alle Jahre wiederkehrende Hauswinkelspinnen-Hysterie der Online-Medien

Von

Dr. Berthold Huber forscht beim Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig über Spinnen, sein Spezialgebiet sind die Zitterspinnen. In jüngster Zeit bekommt er aber immer wieder Medienanfragen zur Hauswinkelspinne auf den Tisch. „Ich habe immer wieder Anfragen dieser Art, aber dieses Jahr war es extrem. Das passt, weil diese Spinnen im Herbst tatsächlich am häufigsten gesehen werden. Die Männchen bewegen sich dann aus den Netzen fort, um ein Weibchen zu suchen. Viele Spinnen können sich gut über glatte Flächen bewegen, die Hauswinkelspinne aber nicht. Wenn die dann in der Badewanne oder im Spülbecken landen, sind sie dort gefangen und morgens sieht man sie. Daher kommen wohl die vermehrten Sichtungen dieser Spinnenart im Herbst.“

Online-Artikel über die angeblich so schreckliche Hauswinkelspinne sind seit Jahren ein Dauerbrenner bei Online-Medien im Herbst. In diesem Jahr vermehren sich nicht nur die Sichtungen der achtbeinigen Tierchen, sondern auch die Horror-Texte offenbar besonders stark. Dabei wird auch in bewährter Online-Manier fleißig voneinander abgeschrieben. So pinselte zum Beispiel Bild.de für den aktuellen Hauswinkelspinnen-Text Hubers Aussagen aus einem Focus-Online-Artikel ab, wobei doch sonst eher die Bild den Focus-Onlinern vorwirft, sich bei ihnen zu bedienen.

Dass die Zahl der Spinnen-Artikel in diesem Jahr noch ein bisschen stärker steigt als sonst, mag am ungewöhnlichen Erfolg dieser Text-Gattung in den Sozialen Medien liegen. Bereits Ende August hielt der MEEDIA-Newsletter Trending, der täglich Social-Media-Inhalte analysiert, fest: „Nahezu täglich erreichen deutschsprachige Medien mit Artikeln über eine angebliche Spinnen-Plage mit tausenden Likes & Co. Top-Platzierungen in den Social-Media-News-Charts. Am Mittwoch gelang das der ProSieben-Website, deren ‚taff‘-Video „Bissige Hauswinkel-Spinnen: Droht uns jetzt eine Plage?“ über 5.100 Likes, Shares, Reactions, Kommentare und Retweets bei Facebook und Twitter einsammelte. In den vergangenen Tagen gab es für wize.life bereits über 12.000 Interaktionen, für das österreichische Magazin miss rund 20.000 und für Focus Online über 56.000!“

Und auch der neuste Bild-Text zum Thema, der wie gesagt die alte Focus-Online-Story aufwärmte, war wieder enorm erfolgreich, was die Social-Media-Reichweite betrifft: Innerhalb weniger Stunden war der Text „Die Herbst-Invasion der Hauswinkelspinnen!“ mit 21.100 Likes, Reactions, Shares, Kommentaren und Retweets der erfolgreichste deutschsprachige Artikel bei Facebook vom vergangenen Sonntag.

Aber wie das so ist mit Medien im Allgemeinen und Online-Medien im Speziellen. Wenn der Winter da ist, wird sich aufgrund der Temperaturen die Spinnen-Hysterie erledigt haben und das „Blitz-Eis“, bzw. der „Russen-Winter“ drohen. Und im nächste Herbst holt dann garantiert wieder jemand das Thema Hauswinkelspinne aus der Schublade.