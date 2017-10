iPhone X: Apple brauchte über 5 Jahre für Entwicklung – „Superzyklus“ verschiebt sich auf 2018

Knapp drei Wochen noch: dann können Apple-Fans endlich das mit Spannung erwartete iPhone X vorbestellen, das eine Woche später – am 3. November – in den Handel kommt. Wegen der bestehenden Produktionsengpässe rechnet Topanalyst Ming-Chi Kuo allerdings damit, dass der viel beschworene Superzyklus in diesem Jahr ausfällt und sich auf 2018 verschiebt. Designchef Jony Ive verriet unterdessen auf einer Konferenz, dass Apple seit mehr als fünf Jahren an einem randlosen iPhone entwickelt habe.