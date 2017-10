trending: Jupp Heynckes, „Takeshi’s Castle“, AfD vs. FDP, Kazuo Ishiguro und Joko Widodo

#trending // Entertainment

Kazuo Ishiguro. Vielen war der Name des frischen Literatur-Nobelpreisträgers nicht auf Anhieb ein Begriff. So war seine deutschsprachige Wikipedia-Seite am Donnerstag nach der Verkündung hierzulande auch direkt die mit den meisten Abrufen. Spannend ist auch, wie viele Menschen direkt lesen wollen, was so ein Nobelpreisträger bisher geschrieben hat: In den Amazon-Buch-Charts fand sich am Donnerstagabend „Was vom Tage übrig blieb“ auf Platz 1, „Alles, was wir geben mussten“ auf 4, das englische „The Remains of the Day“ auf 7, „Der begrabene Riese“ auf 10 und „Never Let Me Go“ auf 12. Sogar die 24 Jahre alte „Was vom Tage übrig blieb“-Verfilmung mit Emma Thompson und Anthony Hopkins verkaufte sich grandios: Die DVD sprang zwischen all die aktuellen Filme von „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ bis „Alien: Covenant“ bis auf Platz 7 der DVD- und Blu-ray-Charts.