Fast 10 Millionen sehen die WM-Quali des deutschen Teams, Sat.1-Serien bei 14-49 dennoch beachtlich

Die endgültige Qualifikation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur WM in Russland war der erwartete Zuschauermagnet: 9,18 Mio. und 9,87 Mio. sahen die beiden Halbzeiten des Spiels in Nordirland bei RTL, auch im jungen Publikum holte das Match Marktanteile von 30% und mehr. Recht beachtlich war in der jungen Zielgruppe dennoch die Leistung von Sat.1, die mit "Criminal Minds" & Co. 8,5% bis 10,5% gegen den Fußball holte.