Spiegel-Autor bei Lanz über Reaktion von Martin Schulz auf Titelstory: “Er hat’s gelesen und fand’s in Ordnung”

In der Vorstellung seiner Gäste, sagte Markus Lanz bereits zurecht: “Markus Feldenkirchen ist die politische Reportage diesen Jahres gelungen”. Der Spiegel-Journalist, der während des Wahlkampfes für 150 Tage Martin Schulz begleitete, war zu Gast in der ZDF-Talkshow und sprach über seine Reportage. Im Gegensatz zu vielen Reaktionen auf sein Stück, gab sich Feldenkirchen größte Mühe, Schulz in Schutz zu nehmen. Zudem verriet er, dass der SPD-Chef das Stück “in Ordnung" fand.