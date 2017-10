Angriff auf Apple und Amazon: Google stellt neue Pixel-Smartphones, den Smart Home-Lautsprecher Home Mini und Drahtlos-Kopfhörer Pixel Buds vor

Von

Jeder gegen jeden – in allen Disziplinen: Das ist die neue Realität in der Techwelt anno 2017. Apples Erfolgsprinzip, Software und Hardware aus einem Haus anzubieten, wurde in den vergangen Jahren von Microsoft, Amazon und Google kopiert – auch in Seattle und Mountain View werden inzwischen Smartphones, Tablets und Smart Home-Anwendungen entwickelt.

Nach Jahren einer unbeständigen Smartphone-Strategie hat Google in den vergangenen zwölf Monate seine Bemühungen mit Pixel, dem ersten komplett eigenständig entwickelten Smartphone-Flaggschiff, und der Übernahme von großen Teilen der Smartphone-Sparte von HTC, deutlich intensiviert.

Back with the highest-rated smartphone camera ever, meet the new Google Pixel 2 and Pixel 2 XL → https://t.co/jdr9S9hBzb #madebygoogle pic.twitter.com/OtU78fLTJB — Google (@Google) October 4, 2017

Erwartungsgemäß präsentierte der nach Apple zweitwertvollste Konzern der Welt gestern nun exakt ein Jahr nach dem Pixel-Debüt die Nachfolger-Generation seines Premium-Smartphones – das Pixel 2 und Pixel 2 XL mit 5 bzw. 6 Zoll Display. Zwar wirbt Google damit, die angeblich „beste Smartphone-Kamera der Welt“ anzubieten und betonte bei der Präsentation das Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz (AI).

So bietet das neue Erkennungsfeature Google Lens dem Nutzer in der Foto-App zusätzliche Informationen zum Bild an: etwa zu Sehenswürdigkeiten, Kunstwerken, Büchern, Filmen und Musikalben, usw. Am Ende konkurriert Google bei seinen beiden Premium-Smartphones, die für die stolzen Preise von 799 (Pixel 2) bzw. 939 Euro (Pixel 2 XL) in den Handel kommen, im Highend-Bereich aber mit Apple und Samsung – und dürfte allein aus Design-Gründen klar den Kürzeren ziehen.

I can’t stop looking at this. pic.twitter.com/8qcwPf7bb3 — Neil Cybart (@neilcybart) October 4, 2017

Vor allem das 5 Zoll große Pixel 2 sieht mit seinen großen Rändern am oberen und unteren Ende des Display wie ein beliebiges Smartphone der vergangenen Jahre und nicht der Zukunft aus – und steht optisch bestenfalls in Konkurrenz zum iPhone 8 oder 7. Das 6 Zoll große Pixel 2 XL besitzt ein Display mit schmäleren Rändern, kann aber dabei nie an das Monolith-Design des iPhone X oder Galaxy S8 bzw. Note 8 heranreichen.

Entsprechend überschaubar dürfte der Erfolg der zweiten Pixel-Generation ausfallen, nachdem vom Erstlingsmodell lediglich eine Million Einheiten in den ersten acht Monaten verkauft worden sein sollen. Ob Google Apple und Samsung mit seinen Smartphone-Bemühungen gefährlich werden kann, dürfte sich erst nach erfolgter Integration der HTC-Expertise unter Beweis stellen.

Doch Google ist auch auf anderen Hardware-Spielfeldern aktiv: So präsentierte der Internetpionier gestern ebenfalls wie Apple im Vorjahr drahtlose Bluetooth-Kopfhörer, die Google Pixel Buds nennt und die mit 179 Euro genauso teuer sind wie die AirPods aus Cupertino, dafür aber mit zusätzlichen KI-Anwendungen wie automatischer Übersetzung daherkommen.

Weiter verfeinert hat Google sein Smart Home-Angebot um einen neuen Assistenten namens Google Home Mini, der bereits ab 59 Euro zu haben ist, während das im Sommer vorgestellte Google Home 149 Euro kostet. Neu in Serie der Smart-Home-Assistenten ist zudem der Premium-Lautsprecher Home Max, der sich vor allem an Musik-Fans richtet, die gerne mal lauter aufdrehen und ab 399 Dollar zunächst nur in den USA zu haben ist.

The small and mighty Google Home Mini brings hands-free help from your #GoogleAssistant to any room → https://t.co/shwJDXsmeO #madebygoogle pic.twitter.com/3xYnj5xzP0 — Google (@Google) October 4, 2017

Ebenfalls hat Google auf seinem #madebygoogle-Event ein neues ein VR-Headset namens Daydream View, die smarte Kamera Google Clips und das Hybrid-Laptop-Tablet Pixelbook mit 12,3 Zoll großem Display vorgestellt, das mit dem digitalen Stift Pixelbook Pen bedient werden kann – Microsoft hat es mit seinem Surface Pro vorgemacht.

The first laptop built with #GoogleAssistant, take action on screen with Pixelbook’s smart companion, Google Pixelbook Pen. #madebygoogle pic.twitter.com/3URwYnBmX4 — Google (@Google) October 4, 2017

Die Wall Street reagierte unterdessen achselzuckend auf das Hardware-Produktfeuerwerk aus Mountain View – über 90 Prozent seiner Umsätze und einen noch größeren Teil der Gewinne fährt Google schließlich weiterhin durch das Anzeigengeschäft seiner Internetsuche ein.