Stefan Plöchinger wechselt von der Süddeutschen zum Spiegel und wird dort Head of Digital

Top-Personalie beim Spiegel-Verlag: Nach MEEDIA-Infos kehrt Stefan Plöchinger zum Spiegel zurück und wird dort Head of Digital. Der bisherige Digital-Chef der Süddeutschen Zeitung soll sich beim Spiegel dem Vernehmen nach um das Zusammenwachsen von Online- und Print-Redaktion kümmern.

Von

Stefan Plöchinger war nach seiner Zeit bei der Financial Times Deutschland bereits in Führungspositionen bei Spiegel Online tätig, und zwar als CvD, Textchef und Geschäftsführender Redakteur. 2010 wechselte er zur Süddeutschen Zeitung als Chefredakteur von sueddeutsche.de, seit 2014 ist er bei der SZ auch Mitglied der Chefredaktion. Seit Anfang 2017 hat Plöchinger bei SZ.de mit Julia Bönisch eine Co-Chefredakteurin an seiner Seite.

Plöchinger wurde stets nachgesagt, durchaus auch Ambitionen zu haben, den Chefsessel bei Spiegel Online zu übernehmen. Aktuelle Chefredakteurin von Spiegel Online ist Barbara Hans. Sie übernahm den Job, nachdem ihr Vorgänger, Florian Harms, seinen Hut nehmen musste. Plöchinger soll nun – so heißt es aus dem Spiegel Verlag – als Head of Digital über Hans installiert werden und sich vor allem um das Zusammenwachsen der Redaktionen von Spiegel und Spiegel Online kümmern. An der Verschmelzung der Print- und der Online-Redaktion scheiterte der frühere Spiegel Online- und Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner. Er wurde nach massiven Protesten aus der Print-Redaktion von Klaus Brinkbäumer abgelöst, der neben seiner Tätigkeit als Chefredakteur des Print-Spiegel auch als Herausgeber von Spiegel Online fungiert.

Anzeige

En weiteres Aufgabenfeld des neuen Head of Digital dürfte die Dauerbaustelle Paid-Content beim Spiegel sein. Unter Plöchingers Führung hat die Süddeutsche Zeitung ein durchaus erfolgreiches Digital-Konzept samt Pay-Modell entwickelt. 2016 hat die SZ nach Angaben Plöchingers digitale Paid-Content-Erlöse im signifikant zweistelligen Mio-Bereich erwirtschaftet. Der Spiegel dagegen tut sich immer noch schwer, ein stringentes Paid-Content-Modell zu etablieren. Zuletzt versuchte der Spiegel es mit der digitalen Tages-Zeitung „Spiegel Daily“.

Der Spiegel-Verlag hat auf eine Anfrage von MEEDIA zu der Personalie noch nicht reagiert.