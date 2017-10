„Ernährungstipps aus der Hölle“: Instagram-Nutzerinnen rebellieren unter „NotHeidisGirl“ gegen Klums GNTM

Von

„Schickt mir eure Fotos und auch Videos, ich freue mich auf eure Bewerbungen“, ruft Heidi Klum in ihrem Instagram-Video in die Kamera. Und erinnert: „Den Hashtag nicht vergessen!“

Bereits seit August haben potentielle Nachwuchs-Models die Chance, sich für die kommende „GNTM“-Staffel zu bewerben. Alles, was sie dafür tun müssen, ist ein Foto oder Video von sich mit dem Hashtag #IchbinGntm2018 bei Instagram hochzuladen und zu hoffen, dass sie von Heidi Klum und ihren Co-Juroren in die nächste Runde eingeladen werden.

Endlich geht es wieder los !!….Ich freue mich auf Eure Bewerbungen. #ichbingntm2018 @michael.michalsky @thomashayo Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 8. Aug 2017 um 9:56 Uhr

Doch Klums digitaler Casting-Aufruf stößt nicht nur auf Begeisterung: Etliche Frauen posten Fotos von sich mit dem Gegen-Hashtag #NotHeidisGirl und erklären, warum sie das Model-Format ablehnen und sich nicht auf Äußerlichkeiten reduzieren lassen wollen.

So posiert eine Nutzerin beispielsweise mit einem Stück Pizza in der Hand und erklärt: „Weil Heidis Ernährungstipps direkt aus der Hölle kommen.“ Eine andere Frau schreibt: „Weil ich mich am besten fühle, wenn ich für meine Rechte kämpfe und nicht alle Kalorien in meinem Salat zählen muss.“

#ichbingntm2018 #notheidisgirl #wirfalkendeinwiderstand #deinwiderstand #pizzaistbesseralswiesexismus Ein Beitrag geteilt von Jeanette Burkhardt (@jeanette_burkhardt13) am 3. Okt 2017 um 9:41 Uhr

Crazy eyes but an important message. Beauty lies in the inside no matter what media tells you. . #notheidisgirl #beautyisfromwithin #selflove #stopbodyshaming #beyoubetrue Ein Beitrag geteilt von Susanne & Thomas (@auf_die_liebe) am 2. Okt 2017 um 12:50 Uhr

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von feministischen Aktivist*innen aus Mönchengladbach, die sich selbst auf Instagram „Vulvarines“ nennen. Nach eigenen Angaben wollen die „Vulvarines“ mit den Protest-Postings deutlich machen, wie sehr die „utopischen Schönheitsideale“ der Sendung „Menschen jeglichen Geschlechts unter Druck setzen“.

Das ProSieben-Format „Germany’s Next Topmodel“ steht seit Jahren in der Kritik, jungen Mädchen ein unrealistisches Schönheitsideal zu vermitteln. Kurz vor dem Finale der 10. „Germany’s Next Topmodel“-Staffel im Jahr 2015 schlug eine Studie des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) hohe Wellen: 70 von 241 bereits an einer Essstörung erkrankte Patientinnen, die für die Untersuchung befragt wurden, gaben an, dass die Sendung einen sehr starken Einfluss auf ihre Erkrankung gehabt habe.

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hatte sich daraufhin und nach mehreren Zuschauerbeschwerden mit mehreren Folgen der jüngsten Staffel befasst, kam dabei jedoch zu dem Schluss, „dass diese gemäß den Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) nicht entwicklungsbeeinträchtigend für Kinder und Jugendliche sind“.