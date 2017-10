„Die Höhle der Löwen“ springt auf Staffelrekord, RTL in der Prime Time nur auf Platz 6 der Sender

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. „Die Höhle der Löwen“ holt beste Zuschauerzahlen der aktuellen Staffel, danach startet „Das Vorstellungsgespräch“ super

2,90 Mio. Menschen schalteten am Tag der Deutschen Einheit also „Die Höhle der Löwen“ bei Vox ein. Im jungen Publikum waren es 1,73 Mio. Das sind jeweils die besten Zuschauerzahlen der bisherigen aktuellen Staffel. Im Gesamtpublikum reichten die 2,90 Mio. für einen starken Platz 7, bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit den 1,73 Mio. Rang 2 hinter der 20-Uhr-„Tagesschau“. Die Marktanteile lagen zudem bei gewohnt grandiosen 9,3% und 15,9%. Im Anschluss lief es auch für den Neustart „Das Vorstellungsgespräch“ großartig: 840.000 14- bis 49-Jährige entsprachen ab 22.50 Uhr noch 12,9%, 1,43 Mio. Gesamt-Zuschauer 7,6%.

2. Enges Prime-Time-Rennen im Gesamtpublikum, sieben Sender um 20.15 Uhr zwischen 2 Mio. und 3,80 Mio. Zuschauern

Der große Gesamtpublikums-Hit, der die Konkurrenz in den Schatten stellt, fehlte am Dienstagabend. Die Nummer 1 hieß um 20.15 Uhr „Willkommen bei den Honeckers“. Dem ARD-Film reichten dafür 3,80 Mio. Zuschauer und solide 11,3%. „Eine unerhörte Frau“ kam im ZDF auf 3,36 Mio. und 10,0%. Mit weiteren relativ geringen Abständen folgen „Die Höhle der Löwen“ von Vox (2,90 Mio. / 9,3%), „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ von ProSieben (3,57 Mio. / 8,3%), „Der Nanny“ von Sat.1 (2,27 Mio. / 7,1%), „Bones“ von RTL (2,05 Mio. / 6,1%) und der „Tatort: Nachbarn“ des WDR Fernsehens (2,02 Mio. / 6,0%).

3. „Bones“ verliert auch im jungen Publikum gegen Vox, ProSieben und Sat.1

Ungewohnt mies lief es am Abend für die RTL-Serie „Bones“. Nur 980.000 14- bis 49-Jährige sahen die siebtletzte Folge der Serie, der Marktanteil blieb bei schwachen 8,5% hängen. Eine ältere Folge kam danach auf ähnliche 940.000 und 8,4%. Damit landete RTL in der Prime Time noch hinter Vox, ProSieben und Sat.1. Die Vox-Zahlen haben sie oben schon erfahren, ProSieben punktete mit „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ und 1,53 Mio. jungen Zuschauern bzw. 14,1%, Sat.1 erreichte mit Matthias Schweighöfer in „Der Nanny“ immerhin 1,37 Mio. und 12,3%. Einen Tick besser, aber auch nicht richtig gut lief es für RTL am Vorabend: Mit dem Piloten zu „Wo gibt’s denn sowas?“, den 910.000 (11,3%) einschalteten.

4. kabel eins punktet mit Edgar-Wallace-Filmen – aber nur vor 20.15 Uhr

Licht und Schatten gab es am Dienstag für kabel eins. Der Sender zeigte von 16.30 Uhr bis 23.55 Uhr vier alte Edgar-Wallace-Filme am Stück. Zunächst war er damit auch sehr erfolgreich, holte mit „Der Fälscher von London“ und „Das indische Tuch“ vor 20.15 Uhr jeweils 6,6% im jungen Publikum, sowie noch bessere 6,3% und 5,7% im Gesamtpublikum. Dort schauten 1,15 Mio. und 1,47 Mio. zu. „Der Frosch mit der Maske“ und „Der grüne Bogenschütze“ konnten diese Zahlen ab 20.15 Uhr aber nicht mehr halten, fielen auf Marktanteile von 3,8% und 4,5% im Gesamtpublikum, sowie 2,7% und 3,5% bei den 14- bis 49-Jährigen. Unter dem Soll blieb in der Prime Time auch RTL II. mit 4,3% und 4,6% (jeweils 14-49) für „Zuhause im Glück“ und „Pop-Giganten“.

