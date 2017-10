„Wo immer er uns hinführte, folgten wir bedingungslos“: Condé Nast-Verleger Si Newhouse gestorben

Der US-Verleger Si Newhouse ist tot. Der Chairman Emeritus von Condé Nast starb am Freitag im Alter von 89 Jahren in New York. Newhouse hatte bis vor einigen Jahren zusammen mit seinem Bruder Donald die von ihrem Vater gegründete Firma Advance Publications geleitet, zu der wiederum Condé Nast (Vogue, New Yorker, Vanity Fair) gehörte. Die Geschicke des Zeitschriftenverlages leitet der Verleger von 1975 bis 2015. Danach war er als Ehrenvorsitzender tätig.

Samuel I. Newhouse Jr., kurz Si, galt als Verleger der alten Schule, der vor allem guten Magazin-Journalismus liebte. So soll er jeden Morgen um vier Uhr in sein Büro gekommen sein und bereits jede Zeitschrift von vorne bis hinten durchgelesen haben, bevor die ersten Mitarbeiter eintrafen.

„Si Newhouse arbeitete nicht durch Zufall in der Magazinbranche“, sagte David Remnick, Chefredakteur von The New Yorker über seinen Ex-Verleger. „Er liebte Magazine, er liebte alles an ihnen – von der Konzeption neuer Publikationen bis zur Schönheit und Genauigkeit der aktuellen Ausgabe – und diese Leidenschaft, wie er sich der Exzellenz, der freien Meinungsäußerung und Vorstellungskraft verpflichtete, strahlte in alle Richtungen aus.“

„Si Newhouse war eine außerordentliche Führungspersönlichkeit“, sagte Wintour, künstlerische Leiterin bei Condé Nast und Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. „Wo immer er uns hinführte, folgten wir bedingungslos – einfach, weil er uns auf unvorstellbare Weise vertraute. Si sah sich nie Daten oder Statistiken an, sondern vertraute auf sein Gefühl

und erwartete von uns das Gleiche. Er ermutigte uns, Risiken einzugehen, und lobte uns überschwänglich, wenn sich dies auszahlte.“

