trending: Volker Beck, Frauke Petry, Skandal im Österreich-Wahlkampf, Xander Ford und Katalonien

#trending // News & Themen

Zwei Gesetze, die am Sonntag offiziell in Kraft getreten sind, haben den deutschen Medien die meisten Interaktionen bei Facebook und Twitter beschert: die Ehe für alle in Deutschland und das Vollverschleierungsverbot in Österreich. Der erfolgreichste journalistische Text des Tages war im deutschsprachigen Raum Spiegel Onlines „Gesetzesänderung: Ab jetzt ist die Ehe für alle da“ mit 19.300 Likes & Co. Auf den Rängen 2 und 3 folgen Bild und Weltmit Berichten zum österreichischen „Burka-Verbot“, auf dem vierten Platz dann wieder die „Ehe für alle“ – in Form eines Welt-Artikels.

Erfolgreich war in dem Zusammenhang auch noch der Spiegel-Online-Text zum Grünen Volker Beck, der ebenfalls direkt am 1. Oktober geheiratet hat: „Volker Beck heiratet: ‚Ein Akt der Liebe und Verantwortung‘“ sammelte 7.300 Interaktionen ein, kam damit auch in die Sonntags-Top-Ten der Social-Media-News-Charts.