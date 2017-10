„Schlag den Henssler“ startet gut – aber unter allen (!) „Schlag den Raab“-Ausgaben

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen:

1. „Schlag den Henssler“-Premiere muss sich allen „Schlag den Raab“-Ausgaben geschlagen geben

1,08 Mio. 14- bis 49-Jährige reichten am Samstagabend also für einen guten Marktanteil von 16,1%. „Schlag den Henssler“ landete damit in den Tages-Charts auf Platz 4, in der Prime Time auf Rang 2 hinter RTL. So weit, so okay. Aber: „Schlag den Raab“, dessen offizieller Nachfolger „Schlag den Henssler“ ist, landete in fast zehn Jahren von September 2006 bis Dezember 2015 nie unter 18%, meist deutlich über 20% und ab und zu sogar über 30%. Die letzte Ausgabe im Dezember 2015 sahen 2,61 Mio. 14- bis 49-Jährige (30,2%). Sprich: An „Schlag den Raab“ kam „Schlag den Henssler“ bei der Premiere überhaupt nicht heran. Was ProSieben Mut machen könnte: Das Publikum schaltete während der Show nicht weg oder aus, erst nach Mitternacht ging es unter die Mio.-Marke im jungen Publikum.

2. „Das Supertalent“ siegt souverän und mit sehr stabilen Zahlen im jungen Publikum

Die klare Nummer 1 im jungen Publikum hieß am Samstag „Das Supertalent“. Mit 1,80 Mio. 14- bis 49-Jährigen erreichte die RTL-Show exakt so viele wie eine Woche zuvor, litt also kein bisschen unter dem neuen Konkurrenten „Schlag den Henssler“. Der Marktanteil lag mit 21,8% erneut klar über der 20%-Marke. Auch „Take Me Out“ war danach stark: Mit 1,32 Mio. und 19,8% ab 23 Uhr landete die Sendung ebenfalls noch vor allen Nicht-RTL-Programmen. Die Nummer 3 der Tages-Charts war die 20-Uhr-„Tagesschau“ mit 1,22 Mio. und 17,8%. Danach folgt dann „Schlag den Henssler“ (siehe oben). Sat.1 erreichte mit „Die Schadenfreundinnen“ immerhin 830.000 junge Zuschauer und 10,0%.

3. Carmen Nebel besiegt „Supertalent“ und „Spiel um Dein Land“ im Gesamtpublikum

Insgesamt gewann die 20-Uhr-„Tagesschau“ den Samstag. 5,89 Mio. verfolgten sie allein im Ersten – ein grandioser Marktanteil von 23,5%. Platz 2 geht mit 4,61 Mio. und 22,2% an die Bundesliga-„Sportschau“, erst dahinter folgen die 20.15-Uhr-Programme der großen Sender. Durchgesetzt hat sich hier „Willkommen bei Carmen Nebel“ des ZDF: 3,86 Mio. Seher entsprachen guten 14,7%. Direkt dahinter folgt „Das Supertalent“ mit 3,71 Mio. und 13,9%. Im Gegensatz zum jungen Publikum gingen der RTL-Show insgesamt 170.000 Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche abhanden. Platz 3 des Show-Kampfes ging an „Spiel für Dein Land“ im Ersten: 3,02 Mio. reichten für solide 11,8%, die bisherigen sechs Ausgaben der Show landeten aber immerhin bei mindestens 12,6%, im Februar bei der zuvor letzten bei 14,6%. „Schlag den Henssler“ konnte im Gesamtpublikum nicht mit den Shows von ZDF, RTL und dem Ersten mithalten: 1,72 Mio. Seher reichten für 8,5%.

