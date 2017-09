trending: Tote, Entlassene und Erpresser, Julia Louis-Dreyfus, Österreich, „Red Dead Redemption II“ und Prince Harry

#trending // Social Media Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus, bekannt aus Serien wie „Seinfeld“, „The New Adventures of Old Christine“ und „Veep“, hat mit einem Mix aus sehr privater Nachricht und politischer Forderung für viel Aufmerksamkeit gesorgt. „1 in 8 women get breast cancer. Today, I’m the one.“ beginnt ein Text, den sie via Twitter und Instagram veröffentlichte. Im Anschluss schreibt sie, wie froh sie über die Unterstützung von Familie und Freunden ist – und über die „fantastic insurance“ ihrer Gewerkschaft. „The bad news is that not all women are so lucky, so let’s fight all cancers and make universal health care a reality“, so Louis-Dreyfus. Innerhalb von nur vier Stunden sammelte sie mehr als 250.000 Likes und Retweets auf Twitter ein. Just when you thought… pic.twitter.com/SbtYChwiEj — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) September 28, 2017