Sehdauer, Zuschauerzahlen, Marktanteile, Werbeumsätze: die großen Probleme der großen Privatsender

Der Donnerstag dieser Woche war exemplarisch für eine Entwicklung, die dem werberelevanten Fernsehen große Sorgen bereitet: Ganze fünf Sendungen schafften bei den 14- bis 49-Jährigen den Sprung über die Mio.-Marke: vier von RTL, sowie die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten. Fünf. Ende September, wo die Ferienzeit längst vorbei ist, es allmählich wieder früh dunkel wird und der Hang zum Fernsehen eigentlich groß sein müsste.

Zum Vergleich: Am 28. September 2007 schafften noch 17 Sendungen den Sprung über die Mio.-Marke des jungen Publikums. Doch man muss gar nicht so weit zurück gehen, um zu erkennen, dass es einen Zuschauerschwund bei den 14- bis 49-Jährigen gibt. Im Jahr 2016 sahen die Mitglieder dieser Altersgruppe laut AGF/GfK im Durchschnitt 171 Minuten fern. Für 2017 gehen die Sender derzeit von einem Minus von zehn Minuten aus – das wäre der größte Rückgang der TV-Geschichte. Im Vergleich zum Nutzungs-Höhepunkt in den Jahren 2010 und 2011 mit jeweils 192 Minuten wäre dann schon eine halbe Stunde Fernsehen abhanden gekommen.

Spannend dabei: Die Zahl der Zuschauer geht längst nicht so stark zurück. Die Mehrzahl der Unter-50-Jährigen sitzt weiterhin täglich vor dem Fernseher, schaut aber eben nicht mehr so lang wie noch vor einigen Jahren. Diverse Studien gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Bewegtbildnutzung gar nicht zurück geht. Die fehlenden 30 Minuten gleichen die Menschen stattdessen mit anderen Video-Diensten aus: YouTube, Netflix, Amazon, Mediatheken. Die Möglichkeiten an hochklassige Inhalte zu kommen waren noch nie so vielfältig wie heute.

Neben den Streaming- und anderen Webvideo-Diensten, die die Sehdauer des herkömmlichen Fernsehens nach unten drücken, leiden insbesondere die drei großen Privatsender auch unter der zunehmenden Fragmentierung des Marktes. Der 12-Monats-Marktanteils-Durchschnitt von RTL, ProSieben und Sat.1 liegt aktuell bei 12,5%, 9,8% und 8,6%, zusammen also nur noch bei knapp über 30%. Vor fünf bis sechs Jahren waren es in vielen Monaten noch 40%. Und auch die Zahl von 30% scheint nur ein Zwischenschritt zu sein: Im September liegen die drei Sender nach 28 Tagen gerade noch bei 11,7%, 9,3% und 7,6%.

Was diese relativ abstrakten Zahlen konkret bedeuten, zeigt ein Blick auf die Werbeinseln. Erreichte eine dieser Unterbrechungen in der Prime Time (20-23 Uhr) im Mai 2015 bei RTL noch 1,16 Mio. 14- bis 49-Jährige, waren es im Mai 2017, dem letzten Monat der TV-Saison 16/17, noch 1,00 Mio. Bei ProSieben schrumpfte die Zahl von 910.000 auf 740.000, bei Sat.1 von 760.000 auf 600.000. Da die Spotpreise aber nicht in gleichem Maße angepasst wurden, sind die Tausender-Kontakt-Preise der drei Sender auf über 50 Euro angestiegen. TV-Werbung wird durch diese Verteuerung zunehmend unattraktiver.

In den Brutto-Werbeumsätzen wirkt sich die Entwicklung in diesem Jahr erstmals spürbar aus. So setzten ProSieben und Sat.1 in den ersten acht Monaten des Jahres zwar brutto noch 1,41 Mrd. bzw. 1,25 Mrd. Euro mit Werbespots um, doch im Vergleich zu 2016 war das ein Rückgang von 4,8% und 4,2%. Netto, also nach Abzug von Rabatten & Co. könnte es noch bitterer aussehen. RTL liegt brutto immerhin noch mit 2,8% im Plus.

Streaming-Dienste, Mediatheken, Fragmentierung des Marktes mit stärker werdenden kleinen Sendern – all das sind natürlich die entscheidenden Gründe für die schleichende Krise der großen Sender. Und dennoch scheint es oft so, als würden sich insbesondere ProSieben und Sat.1 ihrem Schicksal kampflos ergeben: Wo sind die großen Programminnovationen oder wenigstens die gut gemachten Kopien vorhandener Erfolge? Wo sind die neuen, jungen tollen deutschen TV-Serien? Nicht bei ProSieben und Sat.1. Und wo ist das Geld, dass man nach dem Stefan-Raab-Abgang einsparen konnte? Zumindest offenbar nicht in neuen Programmen. Wenn die großen privaten TV-Sender noch eine Weile ihren Status halbwegs halten wollen, müssen sie hier deutlich nachbessern: exklusive starke eigene Inhalte statt der 28. Wiederholung von „The Big Bang Theory“ oder der „Simpsons“. Nur so ließe sich auch Netflix & Co. entgegen treten.