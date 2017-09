„Big T“ und sein Leidmedium: Middelhoff keilt weiter gegen den Spiegel und nennt Redakteure „weinerlich“

Von

Einst galt Thomas Middelhoff als gefeierter Supermanager. Der ehemalige Vorstandschef brachte dem Gütersloher Medienriesen Bertelsmann auf dem Höhepunkt des Internetbooms durch einen geschickten Deal einst Milliarden ein. Seither trug er nur noch den Spitznamen: „Big T“, Thomas, der Große. Doch als Chef des Handelsriesen Arcandor bekommt sein Nimbus zunehmend Risse. Mit der Finanzkrise 2008 gerät das Unternehmen in schwere finanzielle Turbulenzen. 2009 scheidet er bei Arcandor aus. Damit beginnt zunehmend sein Abstieg. Er erreicht im Februar 2016 seinen Höhepunkt. Middelhoff wird rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt und verbüßt seither eine dreijährige Haftstrafe. Zuvor hatte der Manager bereits Privatinsolvenz angemeldet – eine Schmach für den Geschäftsmann.

Jetzt arbeitet der gefallene Starmanager sein Scheitern in der Öffentlichkeit weiter auf. Erst beschreibt er in seiner Autobiographie „A 115: der Sturz“ seinen Fall vor den Gerichten und die anschließenden Schattenseiten seines Gefängnis-Aufenthalts. Nun zeigt er in einen mehrseitigen Interview mit dem Springer-Wirtschaftsmagazin Bilanz verstärt seine persönliche Seite. Selbstkritisch gesteht er viele seiner Verfehlungen ein – wie etwa: „Meine Sünden liegen im Bereich meines persönlichen Verhaltens. Und wenn man diese Sünden umschreibt, dann finden sich schon Todsünden darunter: Eitelkeit, Selbstverliebtheit, Narzissmus, Völlerei – also Gier …“, so Middelhoff. Auch an anderen Stellen wird dies deutlich: „Ich bereue, dass ich zu eitel und zu selbstverliebt war.“ Auch bedauere er, was er seiner Familie angetan habe, die aber während seiner Inhaftierung fest zu ihn gestanden hätte. „Es war eine Katastrophe für sie. Aber meine Frau und meine Kinder haben sich untergehakt und zusammengehalten. Das sind die Stärken, die eine Familie halt auszeichnen, eine gute Familie. Sie haben mich aber diese Herausforderung und die Last, die auf ihnen lag, nie spüren lassen“.

Doch Middelhoff kann es nicht lassen. Schuld an seiner Misere und seinem zerstörten Ruf seien auch die Medien. Als Speerspitze sieht er hier vor allem den Spiegel. Middelhoff wörtlich: „Namentlich der Spiegel als Leitmedium und dort das Ressort „Deutschland 2“ mit den Herren Dahlkamp, Latsch, Schmitt. Sie scheinen sich als Moralinstitution Deutschlands zu fühlen, reagieren aber auf Kritik weinerlich und dünnhäutig.“ Der Geschäftsmann hätte es sich deshalb gewünscht, dass das Eigentümer des Nachrichtenmagazins der Berichterstattung Einhalt geboten hätten. „Am meisten enttäuscht hat mich wahrscheinlich Bertelsmann als Eigentümer von Gruner + Jahr und damit als Mitgesellschafter des Spiegels. Es wäre ein Leichtes gewesen, zu sagen: Jetzt reicht’s. Mindestens aber die Chefredakteure des Spiegels hätten eingreifen müssen“, betont Middelhoff.

Anschließend gefragt von Bilanz-Chefredakteur Klaus Boldt, ob es nicht Gruner und Jahr und den Spiegel ehre, dass man dort die innere Pressefreiheit respektiere, also die Unabhängigkeit der Redaktion auf Verlag und Herausgeber, antwortet er kühl. „Soll die Frage ein Witz sein?“ Unterdessen geht der Zoff zwischen dem Spiegel und Middelhoff munter weiter. Erst kürzlich musste der frühere Arcandor-Chef erneut eine Schlappe gegen das Nachrichtenmagazin hinnehmen. Der Verlag hatte gegen seine bei LangenMüller veröffentlichte Autobiographie eine Unterlassungsverfügung eingefordert. Demnach sollen einige Passagen in Auflage zwei überarbeitet werden. Eine erneute Blamage für Middelhoff.

Jetzt will der Manager aber offenbar seine Karriere als Buchautor fortsetzen. So plant er diverse Projekte. Dazu gehört ein Buch, dass von „Medien in der digitalen Welt“ handelt. Zudem beabsichtigt er, einen Roman über einen Kriminalfall zu verfassen. Einzelheiten nennt er hierzu aber nicht. Das Schreiben der Autobiographie jedenfalls habe ihm geholfen, die Geschehnisse zu bewältigen. Middelhoff: „Es mag sein, dass das Buch, das ich geschrieben habe, eine selbstbefreiende Wirkung hatte. Es war mein Versuch, mit meinem Schicksal fertig zu werden und zu verarbeiten, was mit mir geschehen war.“