Twitter mit 280 Zeichen: Nutzer des Kurznachrichten-Dienstes lehnen die Limit-Erweiterung ab

Von

Die Ankündigung kam überraschend: Als „kleine Änderung, aber großen Schritt für uns“, bezeichnete Twitter-Chef Jack Dorsey gestern die testweise Verdopplung des Zeichenlimits bei Twitter.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) September 26, 2017

Erweist sich der Test als erfolgreich, ist 280 das neue 140 bei Twitter. Und genau scheint den allerwenigsten Nutzern des 140-Zeichen-Dienstes zu gefallen, wie unzählige Tweets beweisen.

Das war es dann wohl mit Twitter. https://t.co/PT1Ej4wtnS — Mario Sixtus 馬六 (@sixtus) September 26, 2017

Close your eyes. Imagine Trump using Twitter. Now imagine Trump using Twitter with 280 characters. Now close Twitter. — M.G. Siegler (@mgsiegler) September 26, 2017

280 characters on a mobile device is going to look like reading a book on a Kindle. Welcome to twindle, @twitter users. — Dr. Chao (@evangelinechao) September 27, 2017

TWITTER USERS: It would be nice if you stopped people making death threats. TWITTER: OK, but what if those death threats could be LONGER? — Mike Drucker (@MikeDrucker) September 26, 2017

Der Hauptvorwuf an Twitter-Chef Jack Dorsey lautet, dass der Microblogging-Dienst durch die erweiterte Zeichenlänge sein Alleinstellungsmerkmal verliere. Die Notwendigkeit, sich so kurz wie möglich zu fassen, habe Twitter zu dem gemacht, was es heute sei, merkten Nutzer an.

140 Zeichen-Limit ist die beste Schule, um auf den Punkt zu kommen. Lasst das mal mit der Erweiterung😬 @TwitterDE https://t.co/GdIAFKrGcq — Frank Behrendt (@frankzdeluxe) September 27, 2017

The 280-character limit is a terrible idea. The whole beauty of Twitter is that it forces you to express your ideas concisely (1/47) — James Poniewozik (@poniewozik) September 26, 2017

Anzeige

The good thing about going from 140 to 280 is that it may ruin the information density of twitter severely enough to break my twitter habit — Alex Bowles (@alexqgb) September 27, 2017

minimal character count is essential to the core identity of twitter & being concise is crucial to quality execution of this website (1/72) — Tyler Oakley (@tyleroakley) September 27, 2017

Wer 280 Zeichen braucht, um sich auszudrücken, gehe zu Facebook. Danke. — Ein Stück Käse (@Einstueckkaese) September 26, 2017

Das beste Argument gegen das erweiterte Zeichenlimit lieferten unterdessen ein Student und eine Vice-Redakteurin, die beide den ersten langen Tweet von Jack Dorsey zusammenstrichen. Zunächst auf 179 Zeichen:

Und dann sogar auf 139 Zeichen:

Für einige Nutzer, die über ein Jahrzehnt darauf konditioniert worden sind, sich in einem Tweet kürzer als in einer SMS zu fassen, scheint mit der möglichen Einführung des 280-Zeichenlimits eine Welt zusammenzubrechen. Die gute Nachricht für Twitter-Nostalgiker: Auch bei einem Eingabefeld mit 280 Zeichen lassen sich weiterhin Tweets mit 140 Zeichen versenden.

This is amazing. I got 280 characters. But I’m gonna still keep it to 140 for a while, to be fair to everyone else. — John Mayer (@JohnMayer) September 27, 2017