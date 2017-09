Mit diesem Video über eine Holocaust-Überlebende landete Buzzfeed den wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Viral-Hit des Jahres

Wer glaubt, dass sich via Social Media nur Katzenvideos oder Hass-Botschaften massiv viral verbreiten, liegt falsch. Das US-Medienunternehmen Buzzfeed hat mit einem ungewöhnlichen Video einen echten Social-Media-Hit gelandet. In dem rund 15-minütigen Film erzählt die Auschwitz-Überlende Eva Mozes Kor, wie sie und ihre Zwillingsschwester zu Versuchsobjekten des Nazi-Arztes Mengele gemacht wurden.

Mengele führte während des Dritten Reiches zahlreiche Experimente mit Zwillingen durch, die später als „Mengele Twins“ bekannt wurden. Eva Mores Kors Eltern und ihre zwei älteren Schwestern wurden von den Nazis in den Gaskammern getötet. Sie und ihre Zwillingsschwester überlebten Mengeles Experimente und kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg in ihr Heimatland Rumänien zurück. In dem Video erzählt sie sehr sachlich und gerade darum erschütternd, wie Mengele die Experimente an ihr und ihrer Schwester sowie anderen Zwillingen durchgeführt hat.

Das ernste Thema, die ruhige Machart des Films und die für Facebook lange Dauer von 15 Minuten würden eigentlich gegen einen Klick-Erfolg sprechen. Der Buzzfeed-Film verbreitete sich aber massiv. Mittlerweile wurde er fast 66 Mio. mal aufgerufen, 780.000 mal geteilt, erzeugte über 645.000 Reaktionen und wurde über 43.000 mal kommentiert. Allein innerhalb der ersten 24 Stunden erzielte der Film 44,2 Mio. Abrufe, sowie über 1 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare.

