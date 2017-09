trending: die Sitzordnung im Parlament, Julian Reichelt, Til Schweiger, der Selfie-Bundestag, „Star Trek“ und Puerto Rico

#trending // Worldwide

Ein Thema hat Donald Trump in den vergangenen 48 Stunden ziemlich unter Druck gesetzt. Es war nicht Nordkorea, auch nicht sein Angriff auf Footballer, sondern Puerto Rico. Dort hatte der Hurricane Maria gewütet – und viele Menschen fanden nun, dass die Regierung Trump zu wenig für die Puerto Ricaner tun würde, obwohl die Insel ja immerhin zu den USA gehört. Dan Rather postete einen seiner eindrucksvollen Texte, der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo forderte Trump auf, nicht mehr über Football-Spieler zu sprechen, sondern Puerto Rico zu helfen, das populäre Social-Media-News-Angebot NowThis schnitt einen seiner Filme zum Post „Puerto Ricans are American citizens — so why isn’t the U.S. doing more to help in the aftermath of Hurricane Maria?“ und Musiker Marc Anthony aus Puerto Rico schrieb einfach: „Mr. President, shut the fuck up about the NFL and actually do something about our people in need in Puerto Rico. We are American citizens too!“

All diese Posts – und noch einige mehr – erreichten sechsstellige Interaktionsraten. Und viele weitere Politiker, Prominente, Normalbürger posteten und twitterten in ähnlicher Form. Offenbar hat der Druck ausgereicht, denn Trump las am späten Dienstagabend deutscher Zeit eine Rede vor, in der er Hilfe für Puerto Rico ankündigte und bekannt gab, die Insel zu besuchen.