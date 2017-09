trending: Frauke Petry und die AfD, die Politisierung der Gesellschaft, „Rockstar“ und der Wahlkampf in Österreich

#trending // Worldwide

In Deutschland ist der Wahlkampf nun zu Ende, bei unseren Nachbarn in Österreich beginnt gerade erst die heiße Phase. Dort wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt. Seit der Verkündung von Neuwahlen und dem Antritt des neuen ÖVP-Kandidaten Sebastian Kurz hat sich in den Umfragen extrem viel getan. So droht der SPÖ ein neuer Minusrekord, die Grünen könnten die Hälfte ihrer 12,4%verlieren, aber auch die FPÖ von Heinz-Christian Strache ist im Vergleich zum Sommer von bis zu 35% auf nun 25% zusammen geschrumpft. Kurz scheint der Sieg schon sicher.

Bei einigen Akteuren liegen daher offenbar die Nerven blank, angesichts einer harten Boulevardpresse in Form von „Krone“ und „Österreich“ ist das aber auch kein Wunder. Noch-Bundeskanzler Christian Kern hat auf Facebook am Montagabend nun seinen kompletten Bruch mit der Zeitung „Österreich“ von Wolfgang Fellner verkündet und damit in zwei Stunden mehr als 4.000 Interaktionen eingesammelt. „Die Tageszeitung ‚Österreich‘ führt eine Kampagne gegen meine Person. Jeden Tag werden verleumdende Texte und abwertende Fotomontagen veröffentlicht. Offenbar erwartet sich der Herausgeber dadurch mit anderen Kandidaten bessere Geschäfte. Die moralische Qualifikation in diesem Fall überlasse ich gerne anderen. Aber es ist mein gutes Recht zu sagen: Ich mache da nicht mehr mit. Keine Interviews mit mir in ‚Österreich‘, keine TV-Diskussionen auf oe24. Und natürlich auch keine Wahlkampf-Inserate“, so Kern.

Auslöser war offensichtlich die Titelstory der Sonntags-Ausgabe von „Österreich“, in der aus einem „geheimen Kern-Dossier“ zitiert wird, das die SPÖ vor einigen Monaten selbst in Auftrag gegeben habe. Über Kern steht dort u.a. zu lesen: „Er hat ein äußerst schwaches Nervenkostüm und ein Glaskinn. Er ist eine Prinzessin und ungemein eitel. Er ist sehr unsicher. Er hat ein Vertrauensproblem und will unbedingt geliebt werden. Er hält Kritik (mediale Schelte) nicht aus und reagiert nervös, um nicht zu sagen panisch.“