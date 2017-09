Sky: Borussen-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach holt die Top-Quote des Spieltags

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach war mit Abstand die für Sky erfolgreichste Partie des 6. Spieltags. 980.000 Fans sahen am Samstagabend zu. Trotz der Bundestagswahl sahen am Sonntag ab 18 Uhr zudem 670.000 Leverkusen und dem HSV zu. In der Tabelle nach Sky-Zuschauerzahlen bleibt der FC Bayern vorn.