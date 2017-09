„Ich werde jetzt diesen Raum verlassen“: AfD-Chefin Frauke Petry überrascht Partei und Journalisten mit Flucht aus Bundespressekonferenz

Frauke Petry, Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), will nicht der Bundestagsfraktion ihrer Partei angehören. Das gab die Politikerin am Montagmorgen während der Bundespressekonferenz bekannt, in der sie Journalisten wie auch die anwesenden Parteikollegen Alexander Gauland, Alice Weidel und Jörg Meuthen offensichtlich überraschte. Direkt nach ihrem Statement hat Petry die Konferenz verlassen.