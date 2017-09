Großes Interesse an Wahl-Sendungen, über 10 Millionen sehen die „Berliner Runde“ – stärkste Zahl seit 2005

Das Interesse an der Berichterstattung zur Bundestagswahl war am Sonntag sehr groß. Von 18 Uhr bis tief in den Abend hinein erzielten Das Erste und das ZDF Top-Quoten. Die gipfelten in der "Berliner Runde", die ab 20.15 Uhr mit über 10 Mio. Zuschauern so erfolgreich war wie seit 12 Jahren nicht mehr. "Anne Will" lockte später noch 6,36 Mio. Menschen.