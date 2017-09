„Du Penner“: NBA-Superstar LeBron James beschimpft Donald Trump auf Twitter nach Ausladung von NBA-Kollegen Curry aus dem Weißen Haus

Von

Wieder ist Wochenende, wieder hat Donald Trump offenkundig mehr Zeit, um sich auf Twitter mitzuteilen. Nachdem der US-Präsident am vergangenen Wochenende seine Dauerrivalin Hillary Clinton auf dem 140-Zeichen-Dienst ins Visier genommen hatte und einen Abschuss mit einem Golfball geretweetet hatte, teilte Trump diesmal unsportlich gegen einen der absoluten Superstars der Basketball-Liga NBA aus.

Stephen Curry vom NBA-Serienmeister Golden State Warriors hat für den Geschmack des US-Präsidenten zu lange darüber nachgedacht, ob er eine Einladung ins Weiße Haus zur Ehrung des Meisterteams annehmen sollte – deswegen zog Trump sie nun öffentlichkeitswirksam via Twitter zurück.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

„Ins Weiße Haus eingeladen zu werden, wird als große Ehre für ein Meisterteam angesehen. Stephen Curry hat gezögert, deswegen wurde die Einladung zurückgezogen“, twitterte Trump am Samstagnachmittag.

Diesen Tweet dürfte der US-Präsident möglicherweise später bereut haben. Was nämlich folgte, war eine Welle der Solidarisierung mit Curry, der neben LeBron James von den Cleveland Cavaliers als bester und populärster Spieler seiner Generation gilt.

Tatsächlich zögerte Superstar LeBron James nicht lange, um seinem NBA-Kollegen mit einem Tweet, der es in sich hatte, zur Seite zu springen.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

„Du Penner“, twitterte James in Richtung von Trump, ohne ihn direkt zu adressieren oder beim Namen zu nennen. „Stephen Curry hat schon gesagt, dass er nicht kommt! Also gibt es keine Einladung. Ins Weiße Haus zu kommen, war eine große Ehre, bis Du aufgetaucht bist!“ twitterte James – und sollte für seinen Tweet sechsmal mehr Likes und zehnmal mehr Retweets bekommen als der US-Präsident. Nach 9 Stunden hatte James bereits mehr als 1 Millionen Likes eingesammelt.

Damit nicht genug: Zahlreiche andere NBA-Profis solidarisierten sich mit dem besten 3-Punkte-Schützen der amerikanischen Basketball-Liga.

Still wondering how this guy is running our country…. 🤔🤔🤔 — Draymond Green (@Money23Green) September 23, 2017

With everything that’s going on in our country, why are YOU focused on who’s kneeling and visiting the White House??? #StayInYoLane — Chris Paul (@CP3) September 23, 2017

And I doubt he’s man enough to call any of those players a son of a bitch to their face… — Chris Paul (@CP3) September 23, 2017

Currys Arbeitgeber, die Golden State Warriors, erklärten wenig später in einen Statement auf Twitter, sie akzeptierten, „dass das Team nicht eingeladen worden ist“.

Statement from the Golden State Warriors: pic.twitter.com/6kk6ofdu9X — Warriors PR (@WarriorsPR) September 23, 2017

Ein ganz besonderes filigraner Konter folgte unterdessen von anderer Stelle. Pete Souza, über die volle Amzszeit von acht Jahren Barack Obamas Chef-Fotograf, unterstrich in einem Instagram-Post mit einem Fotorückblick einmal mehr, wie sehr sich die Administationen von Trump und Obama unterscheiden. Curry war der Einladung von Obama im vergangenen Jahr noch erkennbar gerne gefolgt und hatte mit dem damaligen US-Präsidenten Basketball gespielt.