Wahlberichterstattung: Focus kommt bereits am Dienstag mit aktualisierter Ausgabe

Samstag ist Spiegel- und Focus-Tag. Das ist seit ein paar Jahren so. Allerdings ist am Sonntag erst die Bundestagswahl. Das bedeutet: Die Nachrichtenmagazine müssten fast eine ganze Woche in den Kiosk-Regalen liegen, ohne über den Wahlausgang zu berichten. Damit dies nicht passiert, hat der Focus schon einmal verraten, dass er bereits am Dienstag mit einer aktualisierten Ausgabe erscheint.