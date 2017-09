trending: die „extremen“ Kandidaten der AfD, Bier für Fußballfans, die „Bundesfighter“, die „Schlussrunde“ und Liam Gallagher

#trending // Entertainment Einen Nummer-1-Hit hat Liam Gallagher, legendärer Sänger der leider vor Jahren aufgelösten Britpop-Band Oasis, lang nicht mehr gelandet. Dank BBC Three kann sich Gallagher immerhin über einen Social-Media-Hit freuen – auch wenn er wahrscheinlich eher fluchen wird, wie er es in ungefähr jedem Satz tut. Und schon sind wir beim Thema. Ein kleiner 36-Sekünder zeigt Gallagher auf Twitter beim Tee-Kochen. Und sofort redet er sich in Rage. Früher hätten ihm vier Leute den Tee gekocht, aber es kauft ja niemand mehr Platten. Und so muss er sich selbst den Tee kochen, „‚cause these fucking little smartasses download fucking tunes for nish. Then they wonder why there’s no real rock’n’roll stars around – ‚cause this is the shit you’ve got us doing – fuckers!“. 190.000 Likes und Retweets kamen bis Mitternacht für das Zeitdokument des Untergangs des Rockstartums zusammen – und es werden sekündlich mehr. Liam Gallagher making tea is the best thing you'll see today. As you were. pic.twitter.com/JaAB0p6Qr2 — BBC Three (@bbcthree) September 20, 2017