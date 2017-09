Termin für Namenswechsel: Ab 18. Januar 2018 hört N24 auf den Namen Welt

Dass Axel Springer seinen Nachrichtensender N24 in Welt umbenennen will, war schon länger bekannt. Nun gibt es einen Termin für den Namenswechsel. Ab 18. Januar 2018 heißt der Springer-Newssender Welt, wie die Tageszeitung. Am Sender-Design soll sich im Zuge der Umbenennung nichts ändern.