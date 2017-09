Mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle: Deutsche Telekom produziert mit „Germanized“ eigene TV-Serie

Die Deutsche Telekom will sein eigenes Entertain-Angebot mit exklusivem Material aufwerten und wird dazu selbst zum Produzenten. Dazu gibt der Konzern eine eigene Serie in Auftrag: In "Germanized" werden deutsch-französische Unterschiede thematisiert – bei der Produktion handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit Bavaria und Telfrance. In der Hauptrolle wird Christoph Maria Herbst zu sehen sein.