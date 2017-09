Die Facebook-Wahlkampf-Sieger 2017: Martin Schulz, Christian Lindner und die AfD

Auch wenn die Umfragen weiterhin überhaupt nicht für Martin Schulz und die SPD sprechen: Im Facebook-Wahlkampf hat er viel richtig gemacht. Laut einer MEEDIA-Auswertung liegt er unter allen deutschen Politikern in Sachen Interaktionen vorn, schlug zudem alle Konkurrenten in Sachen Video Views und Pagelike-Zuwachs.

Für unsere Analyse kurz vor der Bundestagswahl haben wir die heiße Phase des Wahlkampfs ausgewertet – den Zeitraum vom 1. August bis 22. September. Mit Hilfe des Facebook-Tools Crowdtangle haben wir die relevanten Zahlen aller auf Facebook aktiver Bundestagsabgeordneter, zudem zahlreicher Spitzenpolitiker der nicht im aktuellen Bundestag vertretenen Parteien, sowie die der Partei-Seiten ausgewertet.

Interaktionen / Politiker

Martin Schulz sammelte im oben genannten Zeitraum 1,229 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare mit seinen Facebook-Posts ein – so viele wie kein anderer deutscher Politiker und rund eine halbe Million mehr als die beiden Haupt-Konkurrenten. Die heißen Alice Weidel und Angela Merkel – und sie trennen nur 2.000 Interaktionen. Auf den weiteren Rängen folgen mit Christian Lindner und Sahra Wagenknecht die Spitzenkandidaten von FDP und Linken. Frauke Petry folgt als erste Nicht-Spitzenkandidatin auf Platz 6, auch Jörg Meuthen, Petr Bryston und Björn Höcke haben es von der AfD noch in die Top Ten geschafft. Nicht auf den ersten zehn Plätzen vertreten sind die beiden Spitzen der Grünen: Cem Özdemir kam auf 85.800 Interaktionen, Katrin Göring-Eckardt nur auf 23.800.

Facebook: Top 10 deutsche Politiker nach Interaktionen Politiker Interaktionen* 1 Martin Schulz 1.229.000 2 Alice Weidel 730.000 3 Angela Merkel 728.000 4 Christian Lindner 601.500 5 Sahra Wagenknecht 568.000 6 Frauke Petry 542.200 7 Jörg Meuthen 533.200 8 Gregor Gysi 173.200 9 Petr Bryston 88.100 10 Björn Höcke 87.900 *: 1. August bis 22. September 2017 / Daten-Quelle: Crowdtangle / Recherche+Tabelle: MEEDIA

Interaktionen / Parteien

Bei den Parteien ist die AfD die klare Nummer 1. Mit 1,282 Mio. Likes & Co. erreichte sie mit ihren Posts fast so viele wie die vier nächsten Parteien zusammen. Die heißen SPD, Linke, Die Partei und CSU. Schwach schneiden hier die CDU und Bündnis 90 / Die Grünen ab, die sich sogar noch hinter der NPD einreihen.

Facebook: Top 10 deutsche Parteien nach Interaktionen Partei Interaktionen 1 AfD 1.282.000 2 SPD 408.500 3 Die Linke 341.500 4 Die Partei 306.800 5 CSU 303.400 6 FDP 269.900 7 NPD 229.100 8 CDU 227.600 9 Bündnis 90 / Die Grünen 164.900 10 Freie Wähler 47.400 *: 1. August bis 22. September 2017 / Daten-Quelle: Crowdtangle / Recherche+Tabelle: MEEDIA

Video Views

Auch in Sachen Bewegtbild liegt Martin Schulz vorn: 15,37 Mio. Views sammelte er mit seinen Videos zwischen dem 1. August und dem 22. September ein. Christian Lindner erreichte ebenfalls eine achtstellige Zahl: 11,78 Mio. Dahinter gibt es dann eine Überraschung: Die Grünen, die bei den Interaktionen recht abgeschlagen ins Ziel kamen, schlagen hier sogar die AfD und liegen mit 6,23 Mio. Abrufen auf Platz 3. Allein der offizielle Wahl-Werbespot der Grünen kam auf 2,41 Mio. Views. Wie immer gilt übrigens: Aus den Zahlen ist nicht herauszulesen, wie viel für einzelne Posts, Videos, etc. mit monetärem Einsatz geworben wurde. Die hohe Zahl von Views und die vergleichsweise geringe Zahl an Interaktionen lässt zumindest die Spekulation zu, dass der Grünen-Werbespot auf Facebook beworben wurde. Nicht in die Top Ten nach Video Views geschafft haben es die CDU und Angela Merkel.

Facebook: Top 10 deutsche Politiker/Parteien nach Video-Views Politiker / Partei Video Views 1 Martin Schulz 15.370.000 2 Christian Lindner 11.780.000 3 Bündnis 90 / Die Grünen 6.230.000 4 AfD 6.200.000 5 Die Linke 5.650.000 6 SPD 4.930.000 7 Alice Weidel 4.370.000 8 Sahra Wagenknecht 3.700.000 9 FDP 2.350.000 10 Cem Özdemir 1.900.000 *: 1. August bis 22. September 2017 / Daten-Quelle: Crowdtangle / Recherche+Tabelle: MEEDIA

Pagelike-Zuwachs

Als letztes Kriterium haben wir uns angeschaut, wie sich die Zahlen der Facebook-Pagelikes entwickelt haben, der Fans also, wie es früher hieß. Das Wachstum ist dabei unserer Meinung nach das entscheidendere Kriterium für Erfolg im Wahlkampf als die Gesamtzahl der Pagelikes. Hier führt Angela Merkel ohnehin uneinholbar mit 2,5 Mio., weil sie als Staatschefin extrem viele Interessenten im Ausland auf ihre Facebook-Seite lockt.

Beim Zuwachs hingegen bleibt Merkel nur Rang 10 mit einem Plus von 21.900. Die meisten neuen Freunde hat hingegen wiederum Martin Schulz gewonnen: 108.100. Auf den weiteren Plätzen folgen Christian Lindner und Alice Weidel. Sehr erfolgreich auch hier: die Satire-Partei Die Partei mit einem Plus von 40.000. Und auch hier verpasste die CDU den Sprung in die Top Ten – mit einem Zuwachs von 19.000 Likes.

Facebook: Top 10 deutsche Politiker/Parteien nach Pagelike-Zuwachs Politiker / Partei Pagelike-Zuwachs 1 Martin Schulz 108.100 2 Christian Lindner 68.300 3 Alice Weidel 52.100 4 AfD 42.600 5 Die Partei 40.000 6 FDP 36.400 7 Die Linke 35.000 8 Jens Spahn 28.000 9 SPD 25.600 10 Angela Merkel 21.900 *: 22. September vs. 1. August 2017 / Daten-Quelle: Crowdtangle / Recherche+Tabelle: MEEDIA

Die Interaktions-reichsten Posts

Die zwei Politiker- oder Parteien-Posts mit den meisten Likes & Co. kamen ebenfalls von Martin Schulz, dahinter folgen jeweils einer von Christian Lindner, und einer von Sahra Wagenknecht:

Ich wünsche allen, die jetzt das Opferfest feiern, segensreiche und friedliche Feiertage im Kreise ihrer Nächsten.Wer… Posted by Martin Schulz on Donnerstag, 31. August 2017

Der AfD und ihrem Spitzenhetzer Gauland muss man klar entgegentreten. Dafür steht meine Partei, dafür stehe ich…. Posted by Martin Schulz on Montag, 4. September 2017

Ich bin Politikwissenschaftler – ich weiß nicht, welcher Antrieb der Beste ist und sich in Zukunft durchsetzt. Der Cem Ö… Posted by Christian Lindner on Donnerstag, 14. September 2017

An alle Rassisten: „I AM NOT YOUR NEGRO!“„Ein schwarzer Affe“, „Volksverräter“ und das „N-Wort“ sind nur einige der… Posted by Dr. Karamba Diaby on Montag, 21. August 2017