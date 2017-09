„Man kann das immer weiter treiben mit dem Neid“: WDR-Intendant Tom Buhrow verteidigt sein 400.000-Euro-Gehalt

WDR-Intendant Tom Buhrow hat sein Jahresgehalt von 399.000 Euro verteidigt. "Ich sag' immer bei sowas: Man kann das immer weiter treiben mit dem Neid", erklärte er nach der jüngsten ARD-Hauptversammlung. "Man kann immer sagen 'weniger, weniger, weniger', und dann landet man am Ende bei den Milliardären, die es ehrenamtlich machen können." Das Resultat dessen könne man derzeit in den USA betrachten, so Buhrow.