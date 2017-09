„Die Höhle der Löwen“ siegt souverän im jungen Publikum, top-besetzte Sat.1-Komödie erreicht keine 10%

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. „Die Höhle der Löwen“ gewinnt die Prime Time der 14- bis 49-Jährigen – mit stabilen Zuschauerzahlen, aber leicht rückläufigen Marktanteilen

1,52 Mio. 14- bis 49-Jährige entschieden sich am Dienstagabend für „Die Höhle der Löwen“ bei Vox. Die Gründer-Show erzielte damit einen Marktanteil von 15,1% und gewann die Prime Time souverän vor RTLs „Bones“ und ProSiebens „Simpsons“. Zwar liegt der Marktanteil unter den 2016 und 2017 erreichten Werten von 15,8% bis 19,4%, doch die Zuschauerzahl unterscheidet sich nicht grundlegend von denen der beiden Vorwochen, als 1,51 Mio. und 1,63 Mio. zusahen. Der geringere Marktanteil hat also eher damit zu tun, dass der TV-Konsum am Dienstagabend größer war als zuletzt – und nicht an schrumpfendem Interesse für „Die Höhle der Löwen“.

2. „Bones“ auch diesmal unter RTL-Soll, Sat.1-Komödie „Abi ’97“ scheitert an der 10%-Marke

Hinter der „Höhle der Löwen“ platzierte sich in den Prime-Time-Charts die RTL-Serie „Bones“, deren neue Folge um 20.15 Uhr 1,16 Mio. 14- bis 49-Jährige (11,1%) einschalteten. Die Wiederholung einer älteren Episode fiel im Anschluss auf 970.000 und 9,0%. Die Serie, deren letzte Staffel derzeit zu sehen ist, bleibt damit unter dem Sender-Normalniveau von RTL. ProSieben kam mit den „Simpsons“ um 20.15 Uhr immerhin auf 1,12 Mio. und 11,0% – für den Sender inzwischen sehr ordentliche Zahlen. Drei ältere Folgen fielen auch hier hinter diese Werte zurück: auf 9,2% bis 10,6%. Etwas mehr erhofft haben sich garantiert auch die Sat.1-Macher: Ihre eigenproduzierte Komödie „Abi ’97 – gefühlt wie damals“ lockte trotz starker Besetzung mit populären Leuten wie Axel Stein, Diana Amft, Rick Kavanian, Tom Beck und Jana Pallaske nur genau 1,00 Mio. 14- bis 49-Jährige an – 9,4% des jungen Dienstagabend-Publikums.

3. ARD-Serien gewinnen haushoch im Gesamtpublikum, Bundesliga-„Sportschau“ holt fast 20%

Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Dienstagabend Das Erste. Insbesondere gegen die Serien und die Sportschau“ hatte die Konkurrenz keine Chance. Die 20-Uhr-„Tagesschau“ sahen zunächst 4,39 Mio. (15,5%), „Um Himmels Willen“ danach 4,19 Mio. (13,6%). Starke 17,3% gab es mit 5,40 Mio. Sehern für „In aller Freundschaft“, später um 22.50 Uhr schließlich sogar 19,8% für die Bundesliga-„Sportschau“. Das ZDF musste sich für „Wie gerecht ist Deutschland?“ und „Frontal 21“ mit 8,9% und 7,6% zufrieden geben, „Die Anstalt“ blieb mit ihrer ersten Ausgabe nach der Sommerpause bei ebenfalls recht blassen 10,5% hängen.

4. RTL II freut sich über „Hartz und herzlich“ und „Love Island“

Auch RTL II kann mit dem Dienstagabend sehr zufrieden sein: mit der Doku-Soap „Hartz und herzlich“ und der Kuppel-Soap „Love Island“ landete der Sender klar über seinem Normalniveau. 790.000 und 470.000 14- bis 49-Jährige sahen die beiden Programme um 20.15 Uhr und 22.15 Uhr – Marktanteile von 7,4% und 6,8%. Klar unter dem Soll blieb hingegen kabel eins: Für „Die schlimmsten Verbrechen der Welt“ und das „K1 Magazin“ interessierten sich jeweils nur 340.000 junge Menschen (3,2% und 4,4%).

5. folgt in Kürze