„Detlef Soost“ Talkshow bei RTL 2 – die 90er haben angerufen und hätten gerne ihre Talkshow zurück

In den 90er Jahren waren Daily-Talks der heiße Scheiß. Die unangefochtene Königin des Formats war Arabella Kiesbauer bei ProSieben aber es gab auch Hans Meiser, Johannes B. Kerner, Jörg Pilawa, Sonja Zietlow, Ilona Christen, Bärbel Schäfer und viele andere mehr. Als letzter Daily-Talk wurde 2013 „Britt“ mit Britt Hagedorn von Sat.1 beerdigt. Damals teilte der Sender mit „Die Quoten der letzten Monate haben gezeigt, dass Talk offenbar nicht mehr den Nerv der Zuschauer trifft.“ Und das war 2013 schon eine mutige Aussage, denn alle anderen Daily-Talks waren da schon längst abgeschaltet und zum Glück vergessen. Dieser Nerv des Patienten Zuschauer war schon da lange abgestorben.

Aber manchmal kommen sie ja wieder und so versucht RTL 2 es nun mit einer Reanimation des totgeglaubten Formats. Nachmittags um 15 Uhr bespielt Testosteron-Bolzen „D“ die ganze Klaviatur des Daily-Talks. Studio-Zuschauer werden befragt, gecastete Peinlich-Figuren hereingeschleppt, die sich gegenseitig beurteilen müssen. Dazu werden C- bis Z-Promis gestellt, wie zum Beispiel Dschungelcamp-No-Name Julian FM Stoeckl zum schönen Thema „Fame – peinlich oder Karrierechance?“. Für einige Gäste dieser Sendung scheint die Teilnahme an ebendiesem Dschungelcamp so etwas wie der Olymp einer substanzlos herbeifantasierten TV-Karriere zu sein. Manchem Bildungsbürger gilt das Camp ja immer noch als Endstation einer Karriere – es kommt aber auch hier offensichtlich ganz auf die Perspektive an. Von ganz unten betrachtet, sie die Welt halt anders aus. Auch die unvermeidlichen Vaterschaftstest vor laufender Kamera – eine Idee, mit der die schon schwächelnden Daily-Talks seinerzeit künstlich beatmet wurden – ist schon vom Sender angekündigt. Eigentlich hätte RTL 2 die planmäßige Einstellung des Formats zum Start auch gleich mit verkünden können.

Neue Ideen? Fehlanzeige. Man könnte sich in der Tat auch eine Aufzeichnung von einer ollen „Britt“- oder „Sonja“-Sendung auf VHS anschauen, wenn man denn eine hätte, und es wäre nichts anders. Weitere Themen von „Detlef Soost“ in dieser Woche sind: „Ich bin zu geil für diese Welt!“, „Curvy vs. Skinny“, „Golddigger – ich suche einen reichen Partner“ und „Sport extrem – ein echter Beziehungskiller“. Zeitloses Material, das RTL 2 ohne Probleme auch noch spätnachts versenden kann, wenn Not am Mann ist.

Es hat Gründe gegeben, warum das längst totgerittene Format Daily-Talk vor Jahren beerdigt wurde. Die täppischen Zankereien hatten sich schlicht abgenutzt. Danach kamen noch die Gericht-Shows und nun haben Scripted-Reality-Formate wie „Berlin Tag & Nacht“ längst übernommen und bieten einen vielfach höheren Identifikationsfaktor für das an Trash interessierte Publikum, das nachmittags RTL 2 schaut. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Grund, warum das Einschalten einer Show wie „Detlef Soost“ lohnen würde. Außer man interessiert sich brennend für die Frage, ob dem Moderator irgendwann nicht doch die Augäpfel vor lauter Kraft aus dem Kopf fliegen.