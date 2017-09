trending: Der Winter naht, Museen im Twitter-Krieg, FDP statt AfD, Chester Bennington und Sean Spicer

#trending // Worldwide

Zugegeben: Beim ersten Sehen ist es natürlich sehr witzig, wenn Sean Spicer auf die Bühne der Emmy-Verleihung tritt, um zu verkünden, dass dies das größte Publikum ist, das jemals eine Emmy-Verleihung gesehen hat. „Period!“ Doch bei genauerem Nachdenken ist es mindestens fragwürdig, dass jemand, der offenkundig immer wieder die Unwahrheit gegenüber der Presse gesagt hat, um seinem Chef Donald Trump zu dienen, diese Lügen nun ins Lächerliche zieht und sie so verniedlicht.

Die populärsten Social-Media-Reaktionen auf den Auftritt waren dementsprechend auch hauptsächlich negativ. So schrieb Journalisten-Legende Dan Rather auf Facebook: „It is not funny that the American people were lied to. It is not funny that the press was attacked for doing its job. It is not funny that the norms of our democracy have been trampled. I do not know Mr. Spicer or what is in his heart. But to actively serve in the capacity in which he did, and the manner in which he conducted himself, can not be allowed to be normalized.“ Zach Braff twitterte: „I’m not ready to laugh „with“ Sean Spicer. I think he is an evil, opportunistic liar that hurt our country“, Slate-Korrespondent Jamelle Bouie schrieb: „The degree to which Sean Spicer has faced no consequences is a glimpse into the post-Trump future“ und Keith Olbermann: „Shame on the Emmys for the Spicer validation. He is dedicated to demeaning our craft and restricting our freedoms of speech. #Unforgivable“.