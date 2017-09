RocketMan: Donald Trump nennt Kim Jong Un einen „Raketenmann auf einer Selbstmordmission“ – und Twitter hat ein neues Mem

Von

Donald Trump sagte vor den Vereinten Nationen: „Die Vereinigten Staaten sind stark und geduldig. Aber wenn sie gezwungen werden, sich selbst oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann haben wir keine Wahl als Nordkorea total zu zerstören. “

Und dann direkt an Kim Jong Un gewandt: „Der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission für sich selbst und für sein Regime. Die Vereinigten Staaten sind (zu seiner Zerstörung) bereit, gewillt und in der Lage, aber hoffentlich wird das nicht notwendig sein“, erklärte Trump.

In den sozialen Medien kursierte daraufhin wenig später das Mem #Rocketman – nicht zuletzt unter Bezugnahme auf den alten Elton John-Hit:

#RocketMan, Burning out his fuse out here alone. pic.twitter.com/1l2HRDTecA — Nick Johnston (@NickHJohnston) September 19, 2017

#RocketMan Only Trump could ruin a perfectly good Elton song while possibly provoking the end of civilization itself. pic.twitter.com/KBUR0Qc7Kf — Imaginary Gay Agenda (@ImaginaryAgenda) September 19, 2017

Trump refers to Kim Jong as #RocketMan, but let’s not forget how Trump is, and continues to be, Putin’s „Tiny Dancer“. pic.twitter.com/6HBr9W7njJ — RogueBetty (@RogueBettySays) September 19, 2017

Trump, the National Embarrassment, provokes Kim Jong Un in front of the UN,calling him #RocketMan & threatening him with annihilation. pic.twitter.com/KVYHVcKK6h — A.Silver-MeMEs-GIFs (@SilverAdie) September 19, 2017

Trump called Kim Jong un #RocketMan before the UN. It’s bad enough that he embarrasses us with his childish antics on Twitter, now this. pic.twitter.com/IOrCjmCrup — Give Him The Finger (@protestcards) September 19, 2017

I think it’s gonna be a long, long time till other countries respect this nation again. #RocketMan — Fredrick Soukup (@21stcenturyfred) September 19, 2017

The use of #RocketMan at #UNGA makes the United States of America look terrible & serves as more proof Trump is mentally unfit for the job. — Scott Dworkin (@funder) September 19, 2017

The face you make while listening to Trump’s UN speech. pic.twitter.com/5ww95CsfPa — Christopher Bouzy (@cbouzy) September 19, 2017

Listening back to Trump’s UN speech and I’m even more horrified than before. — Joy Reid (@JoyAnnReid) September 19, 2017