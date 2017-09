8,46 Mio. sehen den Schweizer „Tatort“, Sonntags-Sendeplatz drückt „Ninja Warrior“-Marktanteile nach unten

Starke Zahlen für den "Tatort" mit Ermittler Flückiger: 8,46 Mio. sahen zu - beste Zahl eines Schweizer "Tatorts" seit rund anderthalb Jahren. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der ARD-Krimi souverän vor RTLs "Ninja Warrior Germany", das am Sonntagabend längst keine so grandiosen Marktanteile erreicht wie am Samstagabend.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Stärkster Schweiz-„Tatort“ seit anderthalb Jahren

8,46 Mio. sahen also den „Tatort: Zwei Leben“ mit Reto Flückiger. Der Marktanteil lag bei stolzen 25,0%. Im Vergleich zu den beiden vorigen Krimis aus der Schweiz lief es damit deutlich besser. Vor ziemlich genau einem Jahr kam der „Tatort: Freitod“ beispielsweise nur auf 6,79 Mio. Seher. Noch mehr Zuschauer sammelte ein „Tatort“ aus der Schweiz zuletzt im März 2016 ein: 8,83 Mio. sahen damals zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann „Zwei Leben“ den Sonntag ähnlich souverän: mit 2,30 Mio. Sehern und 18,8.

2. ZDF-Film mit halber „Tatort“-Zuschauerzahl stärkster direkter Konkurrent

Die Nummer 2 hieß um 20.15 Uhr „Ferien vom Leben“. Für den ZDF-Film entschieden sich 4,14 Mio. Menschen (12,2%), also nichtmal halb so viele wie für den „Tatort“. Bei den Privatsendern landete um 20.15 Uhr RTL an der Spitze: mit 2,46 Mio. und 7,9% für „Ninja Warrior Germany“. Deutlich besser lief es für RTL am Nachmittag: das Formel-1-Rennen aus Singapur sahen ab 14.05 Uhr 3,97 Mio. Fans – 27,2%. Das früher Aus für Sebastian Vettel verhinderte dabei offenbar noch bessere Zahlen, denn die direkten Vorberichte „Vor dem Rennen“ kamen noch auf 4,32 Mio. Seher und 30,4%. „Vor dem Rennen“ liegt in Sachen Zuschauerzahl sonst eigentlich nie vor dem Rennen.

3. „Ninja Warrior Germany“ am Sonntag mit deutlich schwächeren Marktanteilen als am Samstag – aber ähnlichen Zuschauerzahlen

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Entscheidung von RTL, „Ninja Warrior Germany“ sonntags statt samstags zu Ende zu bringen, sei keine gute Idee. Am Sonntag gab es bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 12,6%, samstags gab es vorher bis zu 19,6%. Allerdings: Die Zuschauerzahlen sind dabei ähnlich geblieben. 1,45 Mio. reichten am 19. August, einem Samstag, noch für 19,6%, die 1,41 Mio. nun am Sonntag, den 17. September, nur noch für 12,6%. Da bei der Werbevermarktung die Zuschauerzahl aber der wichtigere Wert ist als der Marktanteil, wurde „Ninja Warrior“ durch den neuen Sendeplatz nicht automatisch zum Flop.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze