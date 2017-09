trending: Alice Weidels Flüchtlingsfreundschaft, Franck Ribéry, Martin Schulz, Angela Merkel, „FIFA 18“ und Channel 4

#trending // Worldwide Mit einem lustigen, aber doch so wahren Tweet war der britische TV-Sender Channel 4 am Mittwoch erfolgreich: „BREAKING: The world’s problems will not be solved by arguing with strangers on Twitter. We’ll update you when we have more on this story.“ posteten die Social-Media-Leute des Senders – und sammelten bis Mitternacht über 78.000 Likes und Retweets ein. Seit über vier Monaten gab es für Channel 4 keinen erfolgreicheren Tweet als diesen. BREAKING: The world's problems will not be solved by arguing with strangers on Twitter. We'll update you when we have more on this story. — Channel 4 (@Channel4) September 13, 2017