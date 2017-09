„Kanzler-Altlast Helmut Kohl vom Netz genommen“ – Satiriker Sonneborn schockt CSU-Mann mit neuer EU-Rede

Von

„Und ich habe dafür gesorgt, dass Kanzler-Altlast Helmut Kohl vom Netz genommen, demontiert und witwengesichert endgelagert wird“, so Sonneborn in seiner zweiten „State of da Union“-Rede vor einem spärlich besetzten EU-Parlament. Nach der Rede meldete sich der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber zu Wort und zeigte sich empört: „Wenn man über einen Toten so spricht, wie der Herr Sonneborn gerade über Helmut Kohl gesprochen hat, dann ist das inakzeptabel und ich fordere, dass das Präsidium sich damit beschäftigt. Dieses Verhalten ist nicht eines Parlamentariers würdig. Die Sitzungsleiterin versprach, dass man sich um den Fall kümmern werde.

Zuvor erklärte Sonneborn noch, er habe „die Engländer nach Hause geschickt“ und „Martin Chulz entmachtet und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert“. Gescheitert sei er damit, „das Orban-Regime und die polnische Piss-Partei demokratische Grundwerte zu lehren“. Hier Sonneborns Auftritt vor dem EU-Parlament im Video: