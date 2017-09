trending: Heiner Geißler, Alexander Jorde, J.J Abrams, die neuen iPhones und nicht existierende Facebook-Nutzer

#trending // Worldwide

Von Großbritannien über Brasilien bis Vietnam: Die neuen iPhones elektrisieren Apple-Fans in aller Welt. Millionen sahen die Livestreams der Apple-Präsentation, auf YouTube kamen weitere Millionen dazu, die sich die Werbespots angeschaut haben. Die klare Nummer 1 in Sachen Aufmerksamkeit ist dabei das teure iPhone X. Auf YouTube sahen sich die iPhone-X-Videos bis zu 1,7 Mio. an, die iPhone-8-Videos nur bis zu 600.000. In Deutschland übrigens war das Interesse an den neuen Telefonen recht verhalten. Es gab Zeiten, in denen ein neues iPhone Millionen an Suchanfragen bei Google generierte – zumindest am Dienstagabend war davon noch nichts zu spüren.