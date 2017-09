„Ich habe Frau Merkel einen Brief geschrieben“: Martin Schulz fordert zweites TV-Duell mit der Kanzlerin

Im Wahlkampfendspurt versucht der in Umfragen abgeschlagene SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, ein zweites TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzufordern. Dies habe er Angela Merkel in einem Brief geschrieben, sagte Schulz in der ZDF-Sendung "Klartext" am Dienstag. Der Brief liegt sowohl der Bild-Zeitung als auch der Deutschen Presse-Agentur vor – soviel zum Postgeheimnis in der Politik.