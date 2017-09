Grazia-Beauty-Leiterin Britta Kröpke wird stellvertretende Chefredakteurin von Très Click

Nach fünf Jahren bei Grazia und Stationen bei Gala, OK! Magazin und Fit For Fun zieht es Britta Kröpke in die Online-Welt. Die 31-Jährige ist ab sofort stellvertretende Chefredakteurin beim Online Magazin Très Click und wird neben inhaltlichen Aufgaben den Bereich Branded Content mit verantworten.