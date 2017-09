trending: Birgit Schrowanges Haare, der Hurricane-Hai, ein Ablenkungsmanöver der AfD, „Fifty Shades Freed“ und 9/11

#trending // News & Themen

Die grauen Haare von Birgit Schrowange waren am Montag das Thema Nummer 1 in den sozialen Netzwerken. Allein der Artikel von Promiflash zum Thema sammelte 51.300 Likes, Reactions, Shares und Kommentare bei Facebook und Twitter ein – viermal so viele wie der zweitstärkste journalistische Artikel des Tages – die Bild-Story „Der Fall Maria L. (19) vor Gericht: Nach seiner Tat kiffte Hussein K. erstmal„.

Die Geschichte hinter der Schrowange-Geschichte ist dabei durchaus interessant, denn es handelt sich letztlich nur um Werbung für die neue RTL-Show „This Time Next Year“, die gestern abend um 21.15 Uhr zum ersten Mal zu sehen war. Inhalt: Jemand setzt sich ein Ziel, das er in einem Jahr erreichen will. RTL begleitet ihn und die Show findet dann nach diesem einem Jahr statt und zeigt, ob die Person ihr Ziel erreicht hat. In der Auftaktfolge ging es u.a. um Birgit Schrowange, die sich das Ziel setzte: „Heute in einem Jahr werde ich mit grauen Haaren Extra moderieren!“.

Um die Sendung zu promoten, hat RTL offenbar das Pressefoto mit Schrowanges grauen Haaren vorab an die Bild gegeben. Die machte die neue Frisur sogar zur Print-Titel-Geschichte. Problem: Als Print-Artikel landeten die grauen Haare online hinter der Bezahlschranke. Da es sich bei dem Foto aber wie gesagt nicht um exklusives Material handelte, sondern um ein normales Pressefoto, konnten es auch alle anderen Medien zeigen. Folge: Der gesamte Social-Buzz ging an Bild vorbei. Die Bezahlschranken-Story kam nur auf 250 Interaktionen bei Facebook und Twitter, lag damit zum Thema Schrowange in etwa auf Platz 30 aller Artikel.

Meilenweit davor lag vor allem Promiflash mit den 51.300 Interaktionen. Die führten dazu, dass die Boulevard-Website eine weitere Story hinterher schoss – mit zwei (!) Fan-Kommentaren, die man von Schrowanges Facebook-Seite zitierte. Die wiederum erreichte 10.000 Likes & Co. Außerdem erfolgreich: RTL Next (8.500 Interaktionen), n-tv (8.400), stern.de (4.700) und viele mehr. Wenn Bild am Montagmorgen ein paar Zeitungen mehr wegen Schrowange verkauft hat, werden ihr die fehlenden Social-Media-Interaktionen aber herzlich egal gewesen sein.