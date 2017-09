„This Time Next Year“ startet trotz Schrowange blass, auch Klaas Heufer-Umlaufs Polit-Sendung unter Soll

In den sozialen Netzwerken waren Birgit Schrowanges graue Haare am Montag das Top-Thema mit gigantischen Like-Zahlen für die Berichterstattung von Promiflash & Co. Der neuen RTL-Sendung "This Time Next Year", in der Schrowange ihre neue Frisur präsentierte, hat die Aufmerksamkeit aber kaum geholfen. Mit 11,2% landete sie im jungen Publikum sogar unter dem Sender-Normalniveau - ebenso wie "Ein Mann, eine Wahl" mit 8,8% bei ProSieben.