“Bereitschaft ihrer Kunden nicht überstrapazieren”: Neue Studie zeigt Angst der Deutschen vor Hyperpersonalisierung und Targeting

Der Kampf um immer bessere und genauere Konsumenten-Daten und ihre immer genauere und bessere Nutzung für Werbezwecke wird sicherlich zu den Top-Themen der am Mittwoch startenden Dmexco gehören. Zudem bilden sich in Deutschland gerade zwei neue Daten-Allianzen, die ein Gegengewicht zu Google und Facebook bilden wollen. In einer aktuellen Umfrage mahnt YouGov allerdings einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Hyperpersonalisierung an. Denn die Verbraucher stehen dem Thema sehr kritisch gegenüber.